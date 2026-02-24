A cuatro años del inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Rusia no consiguió quebrar al país ni alcanzar sus metas militares.

“Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia”, afirmó en un mensaje en video al cumplirse un nuevo aniversario del conflicto iniciado el 24 de febrero de 2022.

El mandatario sostuvo que el país está decidido a hacer “todo” lo necesario para alcanzar una paz sólida y duradera.

“Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, afirmó el líder de Kiev sobre los ataques rusos a objetivos civiles.

La invasión rusa inició el mayor conflicto armado en Europa desde la II Guerra Mundial, que ha dejado millones de desplazados y miles de víctimas. Ucrania sigue resistiendo con el apoyo principalmente de Europa.

Y agregó: “Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera”.

La guerra comenzó cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la entrada de tropas en territorio ucraniano. Desde entonces, el conflicto ha dejado cientos de miles de víctimas y millones de desplazados, además de un fuerte impacto global en seguridad y energía.

Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos no han logrado frenar los combates, mientras Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano y mantiene ataques diarios contra infraestructura civil, lo que ha provocado la peor crisis energética del país desde el inicio de la guerra.

En el marco del aniversario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Kiev y declaró: “subraya nuestro compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania”. “Envío mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: No cejaremos hasta que se restablezca la paz. Una paz en los términos de Ucrania”.

Un informe del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU estima en 558.000 millones de dólares el costo de la reconstrucción de Ucrania durante la próxima década.