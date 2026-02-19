José María Balcázar, congresista y exmagistrado de 83 años, se convirtió en el nuevo presidente de Perú tras ser elegido por el Parlamento para reemplazar a José Jerí, destituido el martes. Con su designación, el país suma ya ocho presidentes en los últimos diez años.

Balcázar sorprendió al derrotar en segunda vuelta a María del Carmen Alva, quien partía como favorita. Su candidatura fue presentada por el partido marxista Perú Libre, la misma fuerza política que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021.

Un historial marcado por investigaciones

La trayectoria del nuevo mandatario interino ha estado rodeada de controversias. Medios locales han señalado investigaciones por presuntos delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.

Fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque tras un proceso disciplinario en el que se le imputaron faltas éticas, civiles y penales. Como magistrado de la Corte Suprema también fue retirado por irregularidades vinculadas a la anulación de sentencias firmes.

En abril de 2025 fue incluido por el Ministerio Público como presunto responsable de delitos de cohecho activo y pasivo específico dentro de una denuncia constitucional contra la ex fiscal general Patricia Benavides, por un supuesto intercambio de favores.

Polémica por sus declaraciones

En junio de 2023 generó fuerte rechazo al declarar que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” durante un debate legislativo para impedir el matrimonio con menores de edad. Fue el único congresista que se abstuvo de votar ese dictamen y posteriormente reafirmó sus palabras, sin ofrecer disculpas.

En 2024 también impulsó una propuesta que eliminó la obligación del uso de lenguaje inclusivo en instituciones del Estado.

Pese a las críticas y procesos en su contra, el Congreso lo designó jefe de Estado. Con su llegada, Perú continúa un ciclo de inestabilidad política que ha marcado la última década.