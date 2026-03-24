La delegación mexicana encabezada por Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, desplegó una agenda diplomática amplia durante la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, con el objetivo de fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y la apuesta por el multilateralismo.

Durante los encuentros, México buscó afianzar acuerdos en temas como salud, migración, conectividad, integración institucional y cooperación para el desarrollo. La participación mexicana también sirvió para insistir en una política exterior basada en la solución pacífica de controversias y en el fortalecimiento de los espacios regionales de concertación.

De la Fuente sostuvo reuniones con cancilleres de la región

Juan Ramón de la Fuente sostuvo reuniones bilaterales con cancilleres de Brasil, Uruguay, Guatemala, Cuba, Chile, Venezuela, Haití y otros países para revisar temas concretos de cooperación. En el caso de Brasil, se destacó la próxima colaboración entre Petrobras y Pemex, además de acuerdos en materia sanitaria y de facilitación de visados electrónicos. Con Uruguay, México respaldó la necesidad de fortalecer a la CELAC como principal mecanismo de concertación regional.

Con Guatemala se revisaron asuntos vinculados con conectividad y seguridad, mientras que con Cuba se reiteró el compromiso mexicano de mantener ayuda humanitaria. En el caso de Haití, la delegación mexicana ratificó su respaldo a los procesos democráticos, y con Chile y Venezuela retomó el diálogo político formal.

México también buscó proyectarse hacia África

Además de los encuentros con ministros de la región, el canciller mexicano sostuvo reuniones con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; y con representantes de organismos regionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En paralelo, la delegación participó de forma activa en el Foro CELAC-África, donde empujó una agenda de cooperación Sur-Sur centrada en seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria y transición energética.

COMUNICADO. “En el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, De la Fuente llama a la colaboración respetuosa y a fortalecer el multilateralismo.”https://t.co/sst1iB6hnD pic.twitter.com/AhmX8YFMda — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 21, 2026

En ese foro, De la Fuente llamó a fortalecer el multilateralismo desde una lógica de colaboración respetuosa, desarrollo incluyente y reconocimiento mutuo entre regiones. También destacó la dimensión histórica y social de los vínculos con África, incluida la presencia afromexicana en el país.

México busca sostener su línea diplomática

Con esta participación, el gobierno mexicano buscó reafirmar una política exterior centrada en la no intervención, la cooperación para el desarrollo y la construcción de acuerdos regionales frente a desafíos compartidos. La CELAC y el foro con África sirvieron así como escaparate para mostrar a México no solo como un participante, sino como un actor que quiere mantener interlocución política y ampliar su margen de cooperación internacional.