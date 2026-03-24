El gobierno federal presentó este martes la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta con la que busca unificar criterios en todo el país para atender este crimen, reducir la impunidad y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el modelo que ahora se quiere llevar a nivel nacional tiene como antecedente el trabajo realizado en la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy estuvo al frente de la fiscalía capitalina.

“Voy a dar un antecedente, cuando Ernestina Godoy estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con su equipo generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio lo que permitió bajar la impunidad”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que ese mecanismo permitió que los responsables fueran sancionados y llevados ante la justicia, y señaló que ahora la intención es replicarlo en todo el país.

Qué busca esta nueva ley

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, explicó que la propuesta contempla modificar el artículo 73 de la Constitución para crear una ley general que permita coordinar a autoridades e instituciones de los distintos niveles de gobierno frente al delito de feminicidio.

Según explicó, el objetivo no es solo castigar, sino construir una respuesta más amplia que ayude a prevenir, investigar correctamente, sancionar y reparar el daño.

“Partimos del presupuesto de que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado mexicano”, dijo.

La funcionaria añadió que esta iniciativa parte de una idea central: en los casos de feminicidio existe la obligación de investigar con diligencia reforzada.

Los puntos clave de la propuesta

De acuerdo con lo expuesto en la mañanera, la ley plantea varios cambios importantes para la forma en que se atienden estos casos en México:

Establecer un tipo penal general de feminicidio y sus sanciones.

Garantizar coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

Ordenar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio.

Reconocer nueve razones de género para acreditar este delito.

Castigar el feminicidio con penas de 40 a 70 años de prisión.

Sancionar la tentativa con penas que irían de la mitad a dos terceras partes de la pena.

Incorporar 21 agravantes.

Godoy destacó que entre las razones de género que se reconocerán están los signos de violencia sexual, las lesiones, antecedentes de violencia, prejuicios, estereotipos, relaciones de poder o subordinación, incomunicación y estado de indefensión de la víctima.

“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes, multa en UMAS y 21 agravantes”, señaló.

Cómo cambiaría la investigación de los casos

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que ninguna muerte violenta de una mujer pueda tratarse a la ligera o bajo otra hipótesis inicial. La idea es que todas sean investigadas desde el inicio como posible feminicidio.

Además, la fiscal explicó que se busca formalizar la coordinación entre instituciones y dejar más claro cómo deben actuar fiscalías, cuerpos de seguridad y áreas de atención a víctimas.

Con esto, el gobierno pretende que no dependa del estado donde ocurra el crimen la seriedad o profundidad con la que se investigue.

También habrá medidas para acompañar a familias y a víctimas indirectas

La Secretaría de las Mujeres anunció que se propone crear una comisión especial para acompañar la puesta en marcha de esta ley, dar seguimiento a su aplicación y reforzar la capacitación institucional.

Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó que esta comisión se impulsaría a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Entre las acciones planteadas están:

Acompañar la implementación de la ley.

Impulsar formación y capacitación.

Articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.

Crear grupos técnicos para investigaciones por feminicidio en fiscalías especializadas.

Elaborar y actualizar registros nacionales de feminicidios.

La funcionaria añadió que también se busca crear, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el DIF y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

La apuesta es atender también a quienes quedan después del crimen

Otro de los puntos que se mencionaron es la atención a las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos de mujeres asesinadas.

Según lo expuesto, se pretende actualizar protocolos de atención y fortalecer estrategias de política pública para garantizar restitución de derechos a niñas y niños que quedan en orfandad por el feminicidio de sus madres.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca que el feminicidio deje de atenderse de manera fragmentada y que exista una respuesta nacional más uniforme, más rápida y con mayores consecuencias penales para los agresores.