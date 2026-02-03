México, Brasil y Chile acordaron postular de manera conjunta a Michelle Bachelet, expresidenta chilena, como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que se trata de una mujer con la experiencia y el perfil necesarios para encabezar el máximo organismo multilateral.

En los primeros posicionamientos, Sheinbaum explicó que el respaldo de México se basa en la trayectoria internacional de Bachelet, particularmente en materia de derechos humanos, diálogo político y liderazgo global. Al mismo tiempo, informó que Alicia Bárcena no será candidata a la ONU, ya que asumirá una nueva responsabilidad estratégica dentro del gobierno mexicano vinculada a proyectos de infraestructura.

Una candidatura conjunta desde América Latina

La postulación fue formalizada mediante un comunicado conjunto de los gobiernos de México, Chile y Brasil, en el que destacaron que Bachelet ya ha ocupado cargos de alto nivel dentro del sistema de Naciones Unidas, como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“Esta candidatura refleja la voluntad compartida de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales”, señalaron los tres gobiernos.

Experiencia y perfil internacional

En el documento, los países subrayaron que la exmandataria chilena cuenta con una amplia experiencia en la conducción de procesos políticos complejos, además de una reconocida capacidad para facilitar el diálogo entre actores diversos.

“La amplia experiencia de la expresidenta Bachelet, su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas y su capacidad para construir consensos constituyen un aporte sustantivo para avanzar hacia una organización más eficaz, representativa y orientada al bienestar de las personas”, se lee en el comunicado.

Un momento clave para la ONU

Los gobiernos coincidieron en que la postulación ocurre en un contexto internacional marcado por conflictos armados, crisis climática, tensiones geopolíticas y desafíos en materia de derechos humanos.

“La Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el principal espacio para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas en materia de paz y seguridad internacional, desarrollo sostenible, protección de derechos humanos y acción frente al cambio climático”, destacaron.

Boric respalda y destaca a la región

El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró públicamente la candidatura y afirmó que representa un motivo de orgullo para América Latina y el Caribe.

“La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU, y esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, escribió en su cuenta de X.

México redefine su apuesta diplomática

Durante el anuncio, Sheinbaum reiteró que el apoyo mexicano a Bachelet responde a su preparación y experiencia para el cargo más alto de la diplomacia mundial. También confirmó que Alicia Bárcena permanecerá en el gobierno federal con una nueva encomienda estratégica, descartando así su postulación al organismo internacional.

Con esta decisión, México se suma de manera formal a un esfuerzo regional que busca colocar a una figura latinoamericana al frente de la ONU en un momento de alta complejidad global.