Mark Zuckerberg declaró ante la Corte Suprema de Los Ángeles en el marco de un juicio que podría marcar el rumbo legal de las grandes tecnológicas. El caso es el de Kaley, una joven que junto con su familia sostiene que Instagram no solo aloja contenido problemático, sino que está diseñada para generar dependencia. Su demanda es apenas la punta de lanza de alrededor de 1.500 procesos judiciales que buscan exigir responsabilidad financiera y legal a gigantes como Meta y Google.

Zuckerberg, director ejecutivo de Meta y creador de Facebook, defendió a su empresa y aseguró que la política de acceso a Instagram siempre ha prohibido el uso a menores de 13 años. “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, declaró.

El centro del conflicto: menores y diseño de la plataforma

La acusación no se limita al contenido que consumen los jóvenes. Los abogados sostienen que las propias herramientas internas (reproducción automática, filtros de belleza, algoritmos personalizados) están pensadas para maximizar el tiempo de uso.

Durante la audiencia, el abogado Mark Lanier confrontó a Zuckerberg con un correo de 2015 en el que fijaba como meta que los usuarios pasaran un 10% más de tiempo en la red. El empresario respondió que esas prácticas ya no se utilizan y que el mensaje es antiguo.

También declaró Adam Mosseri, responsable de Instagram desde 2018, quien reconoció que puede existir “uso problemático”, aunque evitó calificarlo como adicción.

El caso de Kaley

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los nueve y otras plataformas antes de cumplir 12. Su familia argumenta que desarrolló ansiedad, depresión y dismorfia corporal, además de una dependencia severa del teléfono.

“Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro”, declaró su madre ante el tribunal.

La defensa de Meta sostiene que Instagram no fue el factor determinante en sus problemas de salud mental y que la joven ya enfrentaba desafíos importantes antes de usar la plataforma.

Un juicio con impacto global

Es la primera vez que Zuckerberg comparece ante un tribunal en un proceso de esta naturaleza. Aunque no enfrenta responsabilidad penal directa, el resultado podría sentar precedentes millonarios para las tecnológicas.

El debate ya no gira únicamente en torno al contenido dañino. La pregunta que empieza a instalarse en tribunales y gobiernos es más profunda: si el diseño mismo de las plataformas puede generar una dependencia equiparable a la de otras industrias reguladas.