Francia dio un paso histórico en la regulación del entorno digital infantil. La Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, tras un intenso debate parlamentario centrado en la protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue avalada con 130 votos a favor y 21 en contra, y ahora deberá ser discutida por el Senado para que pueda entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, inicio del próximo ciclo escolar.

¿Qué establece la nueva ley?

El proyecto obliga a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad para impedir que menores de 15 años accedan a redes sociales. La responsabilidad de cumplir con esta restricción recaerá directamente en las empresas tecnológicas.

Además, la ley refuerza la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas primarias y secundarias, una medida que Francia ya había implementado desde 2018.

La normativa no aplicará para enciclopedias en línea, plataformas educativas, científicas ni espacios de desarrollo de software de código abierto.

Macron defiende la medida

Fue el propio presidente francés, Emmanuel Macron, quien confirmó la aprobación de la ley a través de un mensaje público, en el que defendió el enfoque de la iniciativa.

“Prohibir las redes sociales para los menores de 15 años: esto es lo que recomiendan los científicos, y esto es lo que el pueblo francés está pidiendo abrumadoramente”, afirmó.

Macron añadió que la decisión responde a una convicción central del gobierno:

“Porque el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas. Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos”.

Salud mental y ciberacoso, el centro del debate

Durante la discusión parlamentaria, los legisladores pusieron énfasis en el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes y en el aumento de casos de ciberacoso.

Un informe oficial publicado en abril de 2024 por la Commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans concluyó que el acceso a redes sociales antes de los 15 años está vinculado con mayores niveles de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

Datos que encendieron las alarmas

Las cifras presentadas por las autoridades francesas fueron determinantes:

Uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas diarias frente a la pantalla de un celular.

Cerca del 90% de los jóvenes de entre 12 y 17 años usa internet todos los días desde un smartphone.

58% utiliza esos dispositivos principalmente para redes sociales.

Entre 2017 y 2023 se registró un aumento en hospitalizaciones por intentos de suicidio en adolescentes de 10 a 14 años.

Los informes también advierten sobre una mayor exposición a contenidos relacionados con autolesiones, consumo de drogas y conductas de riesgo.

Críticas y advertencias

No todos los legisladores respaldaron la iniciativa. Algunos diputados calificaron la ley como un acto de “paternalismo digital” y una solución “simplista” que no resolvería de fondo los problemas asociados al uso de redes sociales.

Aun así, el gobierno defendió que la medida se ajusta a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que exige mayores responsabilidades a las plataformas para proteger a los usuarios menores de edad.

Francia marca precedente internacional

De concretarse su entrada en vigor, Francia se convertiría en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a menores de 15 años y el segundo a nivel mundial, después de Australia, que en 2024 restringió el acceso a menores de 16 años.

En el caso australiano, autoridades reportaron la eliminación de 4.7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores tras la aplicación de la ley.