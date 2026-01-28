El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado puede formar parte de un eventual proceso de transición política en Venezuela, en medio de la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio fue cuestionado sobre el papel que podrían tener los principales liderazgos opositores venezolanos en un escenario de cambio político. Su respuesta fue directa: Machado no está descartada y podría participar en una transición si se dan las condiciones.

El funcionario subrayó que Estados Unidos mantiene su postura de apoyo a una salida democrática en Venezuela y reiteró que el objetivo es avanzar hacia elecciones libres y creíbles, aunque reconoció que el control del poder institucional sigue en manos del régimen.

El papel de la oposición en el escenario que plantea Washington

Rubio explicó que cualquier transición deberá considerar a figuras con respaldo social y político dentro de Venezuela, y en ese contexto mencionó a María Corina Machado como una posible participante del proceso.

Las declaraciones llegan en un momento en el que la oposición venezolana enfrenta restricciones políticas y cuestionamientos sobre su margen de maniobra, mientras Estados Unidos insiste en mantener la presión diplomática contra el gobierno de Maduro.

Hasta ahora, Rubio no detalló cómo ni cuándo podría darse esa transición, pero dejó claro que Washington no ve a la oposición como un actor marginal, sino como parte del eventual rediseño político del país.