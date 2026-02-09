El Super Bowl LX, celebrado este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, no solo fue un espectáculo musical. Durante el show de medio tiempo, Bad Bunny convirtió uno de los escenarios más vistos del planeta en una denuncia directa sobre la crisis energética que vive Puerto Rico.

En medio de su presentación, el artista puertorriqueño incorporó una escenografía dominada por torres eléctricas que lanzaban chispas y sufrían fallas visibles, una imagen que llamó la atención del público global por su fuerte carga simbólica.

El significado de las torres eléctricas en el show

Las torres no fueron un recurso estético casual. Representaron la infraestructura eléctrica colapsada que durante años ha afectado a millones de personas en Puerto Rico.

Las luces intermitentes, los aparentes cortocircuitos y los apagones simulados recrearon en el estadio una experiencia cotidiana para los habitantes de la isla: la incertidumbre constante de no saber cuándo habrá electricidad y cuándo volverá a fallar el sistema.

Desde el inicio de la actuación, el mensaje fue claro: el espectáculo no solo buscaba entretener, sino visibilizar una crisis estructural.

Apagones, una realidad diaria en Puerto Rico

En Puerto Rico, los cortes de energía se han vuelto parte de la vida diaria. La red eléctrica, vieja y con mantenimiento deficiente, colapsa con facilidad ante lluvias, vientos o sobrecargas mínimas.

La falta de luz implica pérdida de alimentos, calor extremo, daños a electrodomésticos y fallas constantes en servicios básicos, afectando tanto a hogares como a pequeños comercios.

Al colocar estas torres en el centro de un evento global, Bad Bunny trasladó esa experiencia cotidiana al escenario más mediático del entretenimiento estadounidense.

La crisis con Luma y la respuesta del gobierno

Hace apenas unos meses, el gobierno de Puerto Rico demandó a la empresa privada Luma, responsable del suministro eléctrico en la isla, debido a los apagones crónicos que se han registrado en distintos puntos del territorio.

Las fallas han provocado miles de daños a electrodomésticos, como refrigeradores y aires acondicionados, y han intensificado el malestar social ante la falta de soluciones estructurales.

Un espectáculo convertido en denuncia

Bad Bunny volvió a demostrar que la música urbana también puede ser un vehículo político y social. Al integrar la crisis energética de Puerto Rico en su presentación, transformó un evento de entretenimiento masivo en un acto de visibilización.