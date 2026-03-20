La Justicia de Estados Unidos investiga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de acuerdo con un reporte publicado este viernes 20 de marzo de 2026 por The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

Según el diario, las indagatorias se concentran, entre otros puntos, en determinar si Petro sostuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó aportaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

El reporte añade que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas. En ellas participan fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

El periódico también aclara que las investigaciones se encuentran en una fase inicial y que, hasta ahora, se desconoce si alguna derivará en cargos penales contra el mandatario colombiano.

El diario señala que no hay evidencia de intervención de la Casa Blanca

De acuerdo con The New York Times, no existe evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de estas investigaciones.

El reporte aparece en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos que se arrastran desde enero de 2025, cuando comenzó el segundo mandato de Donald Trump y se abrió una etapa de fuertes diferencias con el gobierno colombiano.

U.S. prosecutors in New York are investigating Gustavo Petro over possible connections to drug traffickers, including whether his campaign received illicit funds.



The inquiry is still in its early stages, and no charges have been filed.



Source: NYT pic.twitter.com/C0sedJNR4R — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 20, 2026

La primera gran crisis se produjo ese mismo mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados, al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. Como respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

La relación bilateral ha atravesado meses de tensión

Las diferencias entre ambos gobiernos continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas. Esa disputa derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que participó en un acto en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, donde llamó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su gobierno relacionadas con la guerra en Gaza.

Sin embargo, este martes el propio Petro aseguró que el gobierno estadounidense le reactivó el visado hasta el final de su mandato, que concluye el próximo 7 de agosto.

La tensión bilateral se redujo después de una llamada telefónica entre Petro y Trump a principios de enero, que abrió paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos y a un encuentro entre ambos presidentes realizado el 3 de febrero.