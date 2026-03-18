Omar García Harfuch y Gustavo Petro informaron este miércoles la captura en la Ciudad de México de Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, señalado como líder del grupo criminal ecuatoriano “Los Lobos” y vinculado al homicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el detenido contaba con ficha roja de Interpol y es investigado por delitos como narcotráfico, extorsión y homicidio. Añadió que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia y de mecanismos de cooperación internacional.

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

Harfuch destacó la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la SSPC y el Instituto Nacional de Migración. También agradeció el apoyo de la Policía de Colombia, al señalar que el detenido era identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave ligado al asesinato de Villavicencio.

Por su parte, Gustavo Petro precisó que la aprehensión ocurrió en Polanco, en la capital mexicana, después de un seguimiento que incluyó Medellín e Itagüí. El presidente colombiano identificó al detenido también como Ángel Esteban Aguilar Morales y lo señaló como autor intelectual del asesinato de Villavicencio.

Petro asegura que el detenido ya fue trasladado a Colombia

Petro informó además que la captura forma parte de la operación “Jericó” y aseguró que, pocas horas después de la detención, “Lobo Menor” ya se encontraba en Colombia.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

En un mensaje público, el mandatario colombiano escribió: “La Policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador”.

Medios de Ecuador reportaron también que “Lobo Menor” es considerado uno de los criminales más buscados de ese país y que estaba prófugo en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.