Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense e hijastro de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, sería el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal, que lo ubica ya al frente de la organización criminal tras la muerte del antiguo jefe del grupo.

Según esa versión, el ascenso de Valencia González, de 41 años, marcaría la consolidación de la dinastía de la familia Valencia al mando de una estructura conocida por su capacidad paramilitar y su expansión territorial. El diario sostiene que apenas había sido sepultado “El Mencho” a inicios de marzo, en un ataúd dorado, cuando su hijastro, nacido en California, comenzó a ocupar el trono del CJNG.

El reportaje también advierte que esta nueva etapa podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos contra el narcotráfico en México, debido a que Valencia González es ciudadano estadounidense. Según el diario, esa condición podría limitar o retrasar algunas acciones de inteligencia y vigilancia por parte de Washington.

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Según The Wall Street Journal, Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense de 41 años e hijastro de “El Mencho”, sería el nuevo líder del CJNG,



Según funcionarios estadounidenses citados por el diario, su ascenso marcaría la consolidación de la dinastía… pic.twitter.com/JyKRfmVD44 — Fernanda Familiar (@qtf) March 19, 2026

Su nacionalidad podría dificultar operaciones de inteligencia de EU

De acuerdo con The Wall Street Journal, las agencias de inteligencia de Estados Unidos enfrentarían obstáculos legales para actuar directamente contra Valencia González o recopilar información personal sobre él, debido a que nació en territorio estadounidense.

El diario explica que, bajo las reglas aplicables a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, Washington normalmente tendría que obtener la aprobación del fiscal general y convencer a un tribunal secreto de vigilancia de inteligencia extranjera de que Valencia González actúa como “agente de una potencia extranjera”, como podría considerarse a un grupo terrorista internacional.

Aunque esos obstáculos podrían superarse, el propio medio señala que los requisitos adicionales podrían frenar operaciones de ritmo rápido. También apunta que las autoridades estadounidenses tienen más limitaciones en las herramientas de investigación que pueden usar contra ciudadanos de su país y que, además, no tienen permitido realizar operaciones en territorio mexicano.

El diario revela que la CIA vigiló a “El Mencho” con drones

El reportaje también asegura que la vigilancia de alta definición proporcionada por drones de la CIA fue clave para ubicar y eliminar a Nemesio Oseguera.

Según esa versión, a petición de México, la CIA colocó un dron Predator desarmado sobre un complejo vacacional en Tapalpa, donde observó a un hombre salir de un vehículo y abrazar a la pareja de Oseguera. De acuerdo con personas citadas por el diario, los funcionarios de inteligencia concluyeron que debía tratarse del propio capo, al considerar que nadie más se atrevería a acercarse de esa forma.

Horas después, siempre según The Wall Street Journal, fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en el escondite y abatieron a Oseguera junto con ocho de sus guardaespaldas.