El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró en una entrevista con el medio estadounidense Newsmax que la fase decisiva del operativo que terminó con la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desarrolló en menos de dos horas.

Durante la conversación televisiva, el funcionario mexicano explicó que la intervención fue ejecutada principalmente por el Ejército Mexicano y que formó parte de una operación planeada con distintos componentes estratégicos tras meses de trabajos de inteligencia para ubicar al líder criminal.

Operativo del Ejército se ejecutó en menos de un día

De acuerdo con Harfuch, aunque la preparación de la misión implicó un proceso de seguimiento e inteligencia previo, la ejecución militar ocurrió con rapidez una vez que se confirmó la ubicación del objetivo.

“Fue una operación que el Ejército desarrolló en menos de 24 horas. La operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas”, explicó el secretario.

El titular de Seguridad detalló que el operativo incluyó un despliegue terrestre de fuerzas especiales, encargadas de intervenir directamente en el sitio donde se encontraba el líder del CJNG.

Además, se activó un componente aéreo con seis helicópteros y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, que brindaron apoyo durante la intervención.

La fase decisiva duró cerca de dos horas

Según explicó Harfuch, el momento clave del operativo fue breve una vez que se inició la intervención directa de las fuerzas federales.

“En un operativo rápido, que duró alrededor de dos horas, se logró la neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México y a varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos”, afirmó.

Mexico's Security Chief exclusively detailed the operation to capture cartel chief 'El Mencho.' NEWSMAX's @jaeson_jones reports from Mexico City. pic.twitter.com/ijHHNfTgtN — NEWSMAX (@NEWSMAX) March 12, 2026

El funcionario subrayó que la acción se llevó a cabo en Jalisco, donde fuerzas federales desplegaron un amplio dispositivo para asegurar la zona durante el operativo.

“Mensaje de no impunidad”

Harfuch también sostuvo que el resultado del operativo busca enviar un mensaje claro dentro de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

De acuerdo con el secretario, uno de los reclamos más recurrentes de las víctimas de la violencia en México es la falta de justicia.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad”, afirmó.

El funcionario añadió que operaciones como esta buscan demostrar que quienes cometen delitos no quedarán sin consecuencias.

“Es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país”, señaló.

Golpe relevante contra el CJNG

La neutralización de “El Mencho” es considerada uno de los golpes más relevantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en numerosos estados de México y con redes de operación que se extienden hacia Estados Unidos y otros países de América Latina.

El operativo ocurrió tras meses de trabajos de inteligencia por parte de autoridades federales para ubicar al líder criminal, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico.