Israel atacó el edificio donde presuntamente se encontraba reunida la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei. La información fue difundida por la cadena pública israelí Kan News, citando a un alto funcionario del gobierno.

De acuerdo con esta versión, el bombardeo ocurrió mientras los integrantes del cuerpo religioso analizaban la sucesión en Teherán. Sin embargo, la agencia semioficial iraní Mehr ofreció una versión distinta y aseguró que el inmueble atacado era un edificio antiguo que ya no se utilizaba para reuniones oficiales.

La Asamblea de Expertos es una institución clave dentro del sistema político iraní. Está integrada por clérigos y tiene la facultad de designar y supervisar al líder supremo, la máxima autoridad del país en materia política y religiosa. Un ataque directo contra este órgano, en caso de confirmarse, representaría un golpe simbólico y estratégico en plena escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Advertencia a estadounidenses genera confusión en la región

En paralelo al bombardeo reportado en Teherán, un mensaje difundido por una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos generó inquietud entre ciudadanos y empresas internacionales en Medio Oriente.

Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, publicó en X un mensaje en el que instaba a los estadounidenses a “SALIR AHORA” utilizando transporte comercial disponible. La publicación incluía un gráfico con 14 países, entre ellos Egipto, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, así como Cisjordania y Gaza.

El mensaje se viralizó rápidamente, provocando que empleados de compañías internacionales en Dubái y otras ciudades consultaran a sus corporativos sobre posibles planes de evacuación. No obstante, hasta el momento no se ha emitido un anuncio formal en el sitio oficial del Departamento de Estado que respalde una evacuación general.

Hasta este martes 3 de marzo, Irak, Siria, Líbano y Gaza aparecen clasificados como zonas de “Prohibido viajar” por las autoridades estadounidenses, mientras que el resto de los países mencionados mantienen niveles de advertencia menos severos.

La guerra en Medio Oriente continúa escalando y las versiones cruzadas sobre objetivos estratégicos y alertas diplomáticas reflejan el nivel de tensión que atraviesa la región.