La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparó a México con Venezuela, Cuba y Nicaragua al afirmar que espera que estos países “rompan sus cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja”.

Las declaraciones fueron emitidas la noche del martes a través de un video proyectado durante la “Hispanic Prosperity Gala”, celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida.

Ayuso, una de las figuras más influyentes del conservador Partido Popular (PP) en España, centró su mensaje en la situación de Venezuela, a la que calificó como “la herida más importante que hay que curar”, en referencia a la salida de más de ocho millones de personas que —según dijo— han sido despojadas de todo por el comunismo.

VIDEO | La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), equiparó a México con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua y deseó que pronto estos países "recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando". pic.twitter.com/eyqzvhJfVH — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

En su intervención añadió que desea que “pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden… o se les deja”.

La mandataria madrileña también anunció que en 2026 la Comunidad de Madrid otorgará a Estados Unidos la Medalla Internacional de la Comunidad, con motivo del 250 aniversario de su independencia, al considerar a ese país como el “principal faro del mundo libre”. El reconocimiento será entregado a un representante de la administración estadounidense durante una visita oficial a España.

Este galardón ha sido concedido en años recientes a líderes como Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Daniel Noboa, de Ecuador; y Javier Milei, de Argentina.

Durante su mensaje, Ayuso defendió lo que llamó la visión hispana unida por “la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como idioma común”, vinculándola con los valores occidentales que —afirmó— han generado prosperidad a lo largo de los siglos.