El rey de España, Felipe VI, reconoció que durante la conquista de América se cometieron abusos contra las poblaciones indígenas y señaló que esos episodios forman parte de una historia compartida que debe estudiarse con rigor para extraer lecciones.

Las declaraciones se dieron durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, instalada en el Museo Arqueológico Nacional, donde el monarca conversó de manera informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

En esa charla, difundida posteriormente por la Casa Real, el jefe del Estado español reconoció que ciertos episodios del pasado no pueden verse con orgullo desde los valores actuales, aunque subrayó la importancia de analizarlos en su contexto histórico.

“Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo, y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Y sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder, desde el primer día.

Es decir, los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucha…mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, expresó el monarca.

El rey Felipe VI reconoció "controversias morales y éticas" y "mucho abuso" en la Conquista de América.



"Con el criterio y valores de hoy en día obviamente no puede hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo en su contexto y sacar lecciones", señaló.



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Exposición sobre el México indígena

La conversación tuvo lugar durante el recorrido por la exposición dedicada a las mujeres en las culturas indígenas de México, organizada de forma conjunta por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano.

La muestra se presenta en el Museo Arqueológico Nacional y reúne piezas y testimonios históricos sobre la vida, el papel social y la influencia de las mujeres en distintas civilizaciones originarias del actual territorio mexicano.

De acuerdo con la información difundida por la Casa Real, la visita del rey no estaba contemplada en su agenda oficial, aunque se realizó en el contexto de las actividades culturales relacionadas con el patrimonio histórico de México.

Durante el recorrido, el monarca destacó la importancia de reconocer la diversidad cultural que dio origen al México actual y subrayó que la identidad del país es resultado de múltiples procesos históricos.

“Ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas que son lo que hoy es México. En realidad, México es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”, añadió Felipe VI.

Las declaraciones del rey se producen en un contexto en el que la interpretación histórica de la conquista de América y sus consecuencias continúa siendo objeto de debate tanto en España como en México, particularmente en torno a la memoria histórica, el papel de los pueblos indígenas y la forma en que se analiza el pasado desde las perspectivas actuales.