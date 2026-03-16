El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión en Washington, D.C. con el administrador de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El encuentro fue dado a conocer por la propia agencia estadounidense, que compartió una fotografía de la reunión y destacó la importancia de la coordinación entre ambos países para enfrentar los retos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre distintos mecanismos de colaboración para fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

Cooperación en el combate al narcotráfico

Uno de los temas centrales del encuentro fue el combate al narcotráfico y las estrategias para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a nivel transnacional.

Las autoridades discutieron la importancia de reforzar el intercambio de inteligencia entre las instituciones de seguridad, así como mantener una coordinación constante para identificar y desarticular redes delictivas que operan en ambos países.

De acuerdo con lo difundido por la DEA, la cooperación entre agencias es clave para enfrentar los desafíos que representan las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Tráfico de armas y coordinación bilateral

Otro de los temas abordados durante la reunión fue el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, fenómeno que autoridades han señalado como uno de los factores que alimentan la violencia vinculada al crimen organizado.

En ese contexto, García Harfuch destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación que permitan frenar el flujo de armamento proveniente de Estados Unidos hacia México.

La reunión forma parte de los esfuerzos de coordinación entre ambos países para mantener canales de comunicación directa entre sus instituciones de seguridad y fortalecer las estrategias conjuntas contra el crimen organizado.