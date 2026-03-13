El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la localización o captura de Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán, así como de otros altos funcionarios del régimen considerados piezas clave en la estructura de poder iraní.

La medida forma parte de la estrategia de presión que Washington mantiene contra Teherán en medio del conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y busca debilitar la cadena de mando política y militar del país.

Washington incluye a diez figuras del poder iraní

Además de Mojtaba Khamenei, el Departamento de Estado incluyó en la lista de objetivos a otros nueve altos funcionarios iraníes, entre ellos el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad.

En total, la lista contempla diez personas consideradas responsables de la conducción política, militar y de inteligencia de Irán durante el actual conflicto.

La inclusión de Khamenei, quien asumió el liderazgo tras la muerte de su padre Alí Khamenei, busca también aislar políticamente al nuevo líder supremo y cuestionar su legitimidad internacional en el contexto de la guerra.

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o localización de Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.



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Programa “Recompensas por la Justicia”

El anuncio fue realizado a través del programa estadounidense Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice), que ofrece incentivos económicos por información que permita localizar a líderes considerados clave en organizaciones señaladas por Washington como responsables de terrorismo internacional.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) juega un papel central dentro de la estrategia militar y de seguridad del régimen iraní.

Washington sostiene que esta organización planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en diferentes regiones del mundo, además de apoyar y dirigir a diversos grupos armados aliados.

El papel del CGRI en el poder iraní

Desde su fundación tras la Revolución Islámica de 1979, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha ampliado su influencia dentro del Estado iraní.

Además de su papel militar, el CGRI mantiene control sobre amplios sectores de la economía del país y ejerce influencia directa en la política interna y en la estrategia regional de Irán.

Según autoridades estadounidenses, la organización ha estado involucrada en ataques contra ciudadanos e instalaciones de Estados Unidos en distintos puntos del mundo.

Designaciones previas de Washington

El 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida su Fuerza Qods, como Organización Terrorista Extranjera bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Previamente, en 2017, el Departamento del Tesoro ya había clasificado al CGRI como Terrorista Global Especialmente Desi