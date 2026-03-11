El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este miércoles 11 de marzo de 2026 la presidencia de Chile durante una ceremonia realizada en el Congreso en Valparaíso, donde juró el cargo y tomó el relevo del mandatario Gabriel Boric, quien gobernó el país durante los últimos cuatro años.

Con su llegada al poder, Kast se convierte en el presidente de derecha más radical que ha tenido Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Sí, juro”, expresó el nuevo mandatario durante el acto solemne ante el pleno del Congreso, celebrado en la ciudad de Valparaíso, a unos 110 kilómetros de Santiago.

Kast promete mano dura contra delincuencia y migración

El nuevo presidente, de 60 años, llega al poder con la promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” enfocado en combatir la delincuencia y la inmigración irregular, dos de las principales preocupaciones de la población chilena.

“Las cosas van a cambiar”, afirmó Kast ante la prensa minutos antes de asumir el cargo.

🇨🇱🇦🇷 | El saludo y abrazo entre José Antonio Kast y Javier Milei en la entrada del Congreso de Chile. pic.twitter.com/6GLSMWP6Iz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 11, 2026

Su discurso centrado en orden y seguridad logró captar el respaldo de sectores de la ciudadanía que demandan medidas más firmes frente al crimen y al control migratorio.

Seguridad domina el debate político en Chile

Aunque en los últimos años han aumentado delitos como asesinatos y secuestros, Chile continúa teniendo una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina.

En 2025, el país registró 5.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra inferior a la de la mayoría de países de la región.

Durante la campaña electoral, Kast presentó al país como enfrentando una fuerte crisis de seguridad e incluso ofreció varios discursos detrás de vidrio blindado, enfatizando la necesidad de endurecer la respuesta del Estado.

El líder ultraderechista ganó las elecciones presidenciales de diciembre frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

🇨🇱 | AHORA: JOSÉ ANTONIO KAST ES INVESTIDO PRESIDENTE DE CHILE.

pic.twitter.com/dbl1pr8K5d — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 11, 2026

Líderes internacionales asisten a la investidura

A la ceremonia de toma de posesión asistieron varios líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el político boliviano Rodrigo Paz y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

También estuvieron presentes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y la dirigente venezolana María Corina Machado.

Un gabinete marcado por posiciones conservadoras

Kast presentó un gabinete ministerial que, según explicó, estará enfocado en enfrentar lo que considera una “emergencia nacional” en materia de seguridad.

Entre los nombramientos destaca que dos futuros ministros fueron abogados del exdictador Augusto Pinochet, cuyo régimen dejó alrededor de 3 mil 200 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990.

Además, el nuevo mandatario designó a una activista antiaborto como ministra de la Mujer, lo que ha generado críticas entre sectores progresistas.

Analistas advierten que el nuevo gobierno podría enfrentar dificultades en el Congreso, donde la coalición de Kast no cuenta con una mayoría clara.