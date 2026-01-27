El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, eliminó oficialmente la regla que limitaba a 100 mililitros los líquidos permitidos en el equipaje de mano, una de las restricciones más odiadas por los viajeros desde hace casi dos décadas.

La decisión fue posible gracias a la instalación de nuevos escáneres de seguridad de alta tecnología, capaces de analizar con mayor precisión el contenido de maletas y mochilas sin que los pasajeros tengan que sacar líquidos, geles o dispositivos electrónicos.

¿Qué cambia para los pasajeros?

Con este ajuste, los viajeros que salgan desde Heathrow ya no tendrán que separar perfumes, geles, bebidas o cosméticos en envases pequeños ni colocarlos en bolsas transparentes.

Los nuevos escáneres utilizan tecnología de tomografía computarizada, similar a la que se emplea en hospitales, lo que permite generar imágenes tridimensionales del equipaje y detectar posibles amenazas sin recurrir a restricciones tan rígidas.

Una regla que nació por razones de seguridad

La limitación de líquidos fue impuesta a nivel internacional en 2006, tras frustrarse un plan terrorista que buscaba introducir explosivos líquidos en vuelos comerciales.

Desde entonces, la regla se mantuvo prácticamente intacta en la mayoría de los aeropuertos del mundo, a pesar de los constantes avances tecnológicos en los sistemas de inspección.

Heathrow marca el camino en Europa

Aunque otros aeropuertos europeos ya habían comenzado pruebas piloto, Heathrow se convierte en uno de los primeros grandes hubs internacionales en eliminar por completo la restricción de los 100 ml de forma permanente.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que la prioridad sigue siendo la seguridad, pero con procesos más eficientes y menos molestos para los pasajeros.

¿Qué pasa en el resto del mundo?

Por ahora, la eliminación del límite solo aplica para vuelos que salen desde Heathrow. Aeropuertos de otros países continúan aplicando la regla tradicional, aunque se espera que más terminales adopten esta tecnología en los próximos años.

En América Latina, incluida México, no existe aún un calendario oficial para implementar sistemas similares.