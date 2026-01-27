Meta, TikTok y YouTube enfrentarán un juicio histórico en Los Ángeles por acusaciones de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes, provocando daños graves a su salud mental. El proceso judicial arranca esta semana con la selección del jurado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Es la primera vez que estas empresas tecnológicas llevarán este tipo de acusaciones ante un jurado civil, y el resultado podría marcar un precedente con consecuencias profundas para la industria digital y la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad.

Un juicio que podría cambiar la industria tecnológica

La selección del jurado comenzará con hasta 75 posibles jurados interrogados diariamente y se prevé que dure varios días. El juicio completo podría extenderse entre seis y ocho semanas.

El caso es observado de cerca porque podría abrir la puerta a miles de demandas similares en Estados Unidos y otros países, además de poner en riesgo modelos de negocio basados en la atención constante de usuarios jóvenes.

El caso que está en el centro de la demanda

En el núcleo del proceso se encuentra el caso de una joven de 19 años identificada como “KGM”, quien asegura que el uso intensivo de redes sociales desde temprana edad la llevó a desarrollar adicción a la tecnología, agravando su depresión y pensamientos suicidas.

KGM y otros dos demandantes fueron seleccionados como “casos de referencia”, es decir, juicios piloto que servirán para evaluar cómo reaccionan los jurados ante los argumentos y qué tipo de indemnización podría concederse en demandas futuras.

Acusaciones de diseño adictivo deliberado

La demanda sostiene que las empresas tomaron decisiones de diseño conscientes para hacer sus plataformas altamente adictivas para niños y adolescentes, con el objetivo de maximizar el tiempo de uso y aumentar ingresos publicitarios.

Según el documento legal, las compañías se habrían inspirado en técnicas conductuales y neurobiológicas similares a las utilizadas por las máquinas tragamonedas y, en el pasado, por la industria tabacalera.

Los demandantes aseguran que no se trata de daños colaterales, sino de consecuencias directas de un diseño intencional que buscaba enganchar a usuarios jóvenes mediante bucles de retroalimentación perjudiciales.

Un argumento que podría romper protecciones legales

Si el argumento de diseño deliberadamente dañino prospera, podría debilitar la protección legal que actualmente ampara a las empresas tecnológicas bajo la Primera Enmienda y la Sección 230, que limita su responsabilidad por el contenido publicado en sus plataformas.

Este punto es clave, ya que permitiría responsabilizar a las compañías no por el contenido, sino por la arquitectura misma de sus productos.

Snapchat ya llegó a un acuerdo

Una cuarta empresa señalada en el caso, Snap, matriz de Snapchat, alcanzó un acuerdo la semana pasada por una cantidad no revelada, lo que reforzó la expectativa sobre el impacto que podría tener el juicio contra las otras plataformas.

Ejecutivos de alto nivel testificarán

Se espera que altos directivos comparezcan ante el jurado, incluido Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, lo que eleva el perfil político, mediático y financiero del proceso.

Expertos han comparado este juicio con los litigios contra las grandes tabacaleras en la década de los noventa, que terminaron en acuerdos multimillonarios y restricciones severas a la publicidad dirigida a menores.