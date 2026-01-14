El gobierno de Dinamarca envió un comando militar de avanzada a Groenlandia para preparar la llegada de más efectivos, en medio de las presiones de Donald Trump, quien ha insistido en que Estados Unidos debe tomar control del territorio por razones de seguridad nacional.

De acuerdo con la televisora pública danesa DR, el objetivo del comando es encargarse de la logística necesaria para un eventual refuerzo militar en la isla ártica, aunque las autoridades no han detallado el tamaño ni la duración del despliegue.

Refuerzo militar en el Ártico

Un avión del Ejército danés aterrizó la noche del lunes en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, según imágenes difundidas por DR. La cadena no ha podido confirmar si la aeronave forma parte directamente del refuerzo militar, pero el movimiento ocurre en un contexto de creciente tensión estratégica en la región.

Durante el último año, Dinamarca anunció una inversión cercana a los 42 mil millones de coronas danesas, unos 6 mil millones de euros, para fortalecer la defensa en Groenlandia. El plan incluye la incorporación de más barcos, satélites y drones para vigilar el territorio.

Presiones de EU y acusaciones de descuido

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró que Copenhague está dispuesto a aumentar su presencia militar en el Ártico. Esto ocurre luego de que EU acusara a Dinamarca de descuidar la seguridad de la zona ante la supuesta presencia de embarcaciones rusas y chinas.

Paradójicamente, Washington también ha reducido su presencia en Groenlandia en años recientes, pese a mantener una base militar en el norte de la isla.

Reunión clave en la Casa Blanca

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y la canciller groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. El encuentro será encabezado por el vicepresidente JD Vance.

La reunión se perfila como un punto clave para definir el futuro de Groenlandia y el equilibrio de poder en el Ártico, una región cada vez más estratégica para las grandes potencias.