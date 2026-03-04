El impacto del conflicto en Medio Oriente no solo ha afectado el tráfico aéreo. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) informó que todos los itinerarios de cruceros hacia la región fueron suspendidos ante la escalada militar.

La organización, que agrupa a decenas de compañías navieras que operan más de 310 barcos en todo el mundo, explicó que las rutas hacia Medio Oriente permanecen detenidas mientras las empresas evalúan la evolución del conflicto.

Miles de pasajeros permanecen varados en puertos del Golfo

De acuerdo con Maria Deligianni, directora de la CLIA, al menos seis cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, con miles de pasajeros que no han podido regresar a sus países.

La situación se agravó después de que también se suspendieran múltiples conexiones aéreas, lo que complica la logística para el retorno de turistas y tripulación.

Las navieras mantienen a los barcos en puerto mientras analizan planes de contingencia alternativos con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores a bordo.

Navieras comienzan a cancelar itinerarios y retirar barcos de la región

Algunas compañías ya comenzaron a modificar sus operaciones. La empresa naviera griega Celestyal anunció la cancelación de dos itinerarios de su crucero Celestyal Journey, que estaban programados para iniciar el 7 y 14 de marzo desde Doha, Qatar.

También fueron canceladas las salidas previstas para el 9 y 16 de marzo desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

La empresa explicó que la decisión se tomó debido a la situación geopolítica en la región, lo que obliga a suspender las rutas que atravesaban el golfo Pérsico.

Con la cancelación de estas salidas, la temporada de cruceros en el golfo Pérsico se da por terminada anticipadamente.

La compañía informó que sus barcos Celestyal Journey y Celestyal Discovery serán trasladados a Atenas, desde donde retomarán su calendario previsto en el Mediterráneo.

Sindicato de marineros pide declarar la zona como área de guerra

En paralelo, el principal sindicato de marineros de Grecia (PNO) convocó para el jueves una huelga de 24 horas, con la que busca presionar al gobierno griego para que declare como zona de guerra las aguas que incluyen el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar Arábigo.

El sindicato exige que se prohíba la navegación de buques comerciales en estas zonas mientras continúe el conflicto armado.

La situación mantiene en alerta a la industria naviera y turística internacional, que observa con preocupación cómo el conflicto en Medio Oriente continúa afectando rutas aéreas, marítimas y operaciones turísticas en la región.