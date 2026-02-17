El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, tras una investigación preliminar abierta por la fiscalía en enero por presunta corrupción relacionada con reuniones no reportadas oficialmente con empresarios chinos.

La votación se resolvió con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Jerí había asumido el cargo el 10 de octubre, luego de que su antecesora, Dina Boluarte, fuera destituida en medio de una crisis marcada por el aumento de la criminalidad.

Un nuevo episodio de inestabilidad política

Con la salida de Jerí, Perú suma un nuevo capítulo a la inestabilidad política que atraviesa desde 2018. En ese periodo el país ha tenido siete presidentes: cuatro removidos por el Parlamento, dos que renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino que logró concluir su periodo.

Jerí, de 39 años, era presidente del Congreso cuando le correspondió asumir la presidencia tras la destitución de Boluarte, quien no contaba con vicepresidentes en funciones.

Elección de un nuevo mandatario

Tras la votación, el legislador Fernando Rospigliosi declaró formalmente vacante la Presidencia de la República. Ahora el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente entre sus miembros, quien permanecerá en el cargo hasta el 28 de julio, fecha en que entregará el poder al ganador de las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril.

Jerí regresará a su escaño como legislador hasta el cambio de gobierno y la instalación del nuevo Parlamento.