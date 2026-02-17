Irán lanzó misiles con fuego real hacia el estrecho de Ormuz mientras sostenía una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra. El movimiento ocurrió en paralelo a maniobras militares marítimas anunciadas por Teherán.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas comerciales más sensibles del mundo: por ahí transita cerca del 20 por ciento del petróleo global. Durante los ejercicios, medios iraníes informaron que misiles disparados desde territorio iraní y desde su costa alcanzaron objetivos en esa zona estratégica.

Cierre temporal de una ruta clave

Posteriormente, la televisión estatal iraní anunció el cierre parcial de la ruta navegable por varias horas, argumentando razones de seguridad marítima derivadas de las maniobras militares. Se trata de la primera vez que Irán bloquea partes del estrecho desde que Estados Unidos comenzó a amenazar con una posible acción militar.

La agencia semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, confirmó que los lanzamientos formaron parte de un ejercicio militar previamente anunciado.

Negociaciones indirectas y tensión militar

Mientras tanto, en Ginebra, Estados Unidos e Irán celebraban su segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Teherán dejó claro que el diálogo será indirecto y limitado exclusivamente al tema nuclear, excluyendo asuntos internos como la represión de protestas recientes.

El presidente Donald Trump ha advertido en distintas ocasiones que podría recurrir a la fuerza para imponer restricciones al programa nuclear iraní. Por su parte, Irán ha señalado que respondería ante cualquier acción militar.

Expectativas y advertencias

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró desde Budapest que Washington espera alcanzar un acuerdo, aunque reconoció la complejidad del proceso.

Del lado iraní, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi afirmó estar en Ginebra con propuestas para un acuerdo “justo y equitativo”, pero advirtió que no habrá “sumisión ante amenazas”.

La combinación de misiles en una vía clave para el petróleo mundial y negociaciones nucleares en curso coloca nuevamente a Medio Oriente en un escenario de alta tensión internacional.