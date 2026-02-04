Un juez federal en Estados Unidos condenó este jueves a Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intentar distribuir fentanilo mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa relacionada con tráfico de drogas.

La sentencia fue emitida por el juez Anthony Trenga de la Corte de Distrito en Alexandria, Virginia. La nueva pena se suma a la anterior, derivada de una condena por tráfico de cocaína y heroína, y complicaría su condición como testigo protegido frente a posibles extradiciones y procesos en México.

Tentativa de distribución de fentanilo

López Serrano, de 37 años, es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como “El Licenciado”, quien fuera operador del Cártel de Sinaloa y actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos, al igual que Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En mayo pasado, el “Mini Lic” se había declarado culpable de intento de posesión con intención de distribuir fentanilo tras caer en una operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la que creyó estar negociando con un socio para enviar droga desde México al sur de California.

La investigación señala que López Serrano aseguró tener contactos en el sur de California que podían distribuir la droga y que incluso hablaría de financiar las transacciones con la venta de propiedades familiares.

Condena y situación legal

La pena de cinco años que recibió se cumplirá simultáneamente con una condena de cinco años por violar su libertad supervisada, y será seguida por otros cinco años bajo supervisión federal tras concluir su estancia en prisión.

En la audiencia, López Serrano compareció con uniforme de prisión y, a través de un intérprete, pidió perdón a su familia y a otras personas. Afirmó que busca “empezar una nueva vida desde cero” y demostrar que ha cambiado, aunque su historial y vínculos con el crimen organizado complican esa narrativa.

Riesgo de extradición y caso Valdéz

Además de su actual condena, el “Mini Lic” ha sido señalado como **autor intelectual del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, ocurrido en 2017. México ha buscado su extradición para enfrentar cargos por ese crimen, pero hasta ahora Estados Unidos había rechazado entregarlo, en parte por considerarlo testigo protegido.

La nueva sentencia y su situación legal en Estados Unidos podrían modificar la negativa estadounidense a extraditarlo, abriendo la posibilidad de que López Serrano enfrente cargos en México.