Autoridades federales informaron la detención de presunto implicado en el ataque armado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC) ocurrido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.



El ataque ocurrió en Culiacán, Sinaloa, y tuvo como víctimas a Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados locales de Movimiento Ciudadano. Los legisladores fueron agredidos con armas de fuego y trasladados de inmediato a un hospital.

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, las detención se realizó como parte de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es el detenido?

El detenido es Jesús Emir “N”, alias Compa güero y/o Radio 13, operador del Cártel de Sinaloa, de la facción Los Chapitos. Fue capturado en Culiacán y se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.

El ataque ocurrió cuando los legisladores se trasladaban por una zona urbana y fueron interceptados por sujetos armados, lo que dejó a ambos diputados con lesiones que requirieron atención médica inmediata. Desde entonces, permanecen bajo resguardo de las autoridades.

Durante las indagatorias, las autoridades lograron identificar a los agresores, así como los vehículos y rutas utilizadas para cometer el ataque. Esto permitió ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes ya se encuentran a disposición del Ministerio Público.