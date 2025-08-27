El ambiente en la Comisión Permanente del Congreso se tensó abruptamente al término de la sesión, cuando Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Alejandro «Alito» Moreno, líder nacional del PRI, protagonizaron un incidente que rozó la agresión física: empujones, jaloneos y palabras altisonantes, justo durante el himno nacional. El momento fue captado en video y circula ampliamente.

Las imágenes muestran a «Alito» Moreno avanzando hacia la Mesa Directiva, aparentemente para exigir que se le concediera la palabra. Noroña lo confrontó, pidiéndole que se retirara. Cuando el priista insistió, se produjo un forcejeo que, según se reporta, lo hizo casi caer al suelo. La tensión escaló cuando Carlos Mancilla, también del PRI, propinó un golpe a Noroña mientras intentaba hacer una maniobra para bajar de la tribuna.

Este episodio dejó al descubierto no un debate político, sino una expresión de prepotencia parlamentaria: cuando la autoridad cede ante el impulso y la fuerza, ya sea física o de palabra, queda en evidencia la fragilidad del diálogo democrático.

🚨#AlMomento Alejandro Moreno y Fernández Noroña se enfrentan al término de la sesión de la Comisión Permanente. pic.twitter.com/Ump8WnA7wN — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

Lo que está en juego