Ricardo Monreal salió a blindar, una vez más, a Adán Augusto López, figura señalada por sus declaraciones fiscales escandalosas y por sus vínculos políticos cuestionables. “No es un lastre para nosotros, merece respeto”, declaró el senador, como si con esas palabras pudiera borrar las dudas que pesan sobre el exsecretario de Gobernación.

La defensa automática

La declaración de Monreal no sorprende: Morena ha convertido la solidaridad interna en dogma, incluso cuando la realidad los contradice. López ha sido exhibido por ingresos millonarios y pagos de impuestos ridículos, además de su cercanía con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, un personaje con señalamientos en su contra.

Aun así, el mensaje del senador fue claro: “Siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”. Solidaridad que, en este caso, parece más bien complicidad.

Eludir la rendición de cuentas

Monreal intentó matizar, asegurando que si hubiera acusaciones formales será el Ministerio Público quien actúe y Adán Augusto quien se defienda. La declaración suena hueca: en un país donde la justicia avanza a cuentagotas cuando se trata de políticos poderosos, delegar la responsabilidad al Ministerio Público equivale a lavarse las manos.

¿Respeto o encubrimiento?

Mientras el ciudadano común paga impuestos sin escapatoria, enfrenta la inseguridad y ve cómo se castiga con dureza cualquier falta menor, en Morena la vara es distinta. A los suyos se les respeta, se les cubre, se les defiende. Aunque sus cifras no cuadren, aunque las sospechas crezcan, aunque la indignación ciudadana vaya en aumento.

Un partido atrapado en sus contradicciones

Decir que Adán Augusto “no es un lastre” es una confesión involuntaria: Morena sabe que lo es, pero no puede admitirlo. Lo respalda públicamente mientras en privado se multiplican los silencios y las dudas. La narrativa de “cero corrupción” se desploma cada vez que un aliado incómodo es blindado con discursos de respeto.

El resultado es una contradicción brutal: un movimiento que se proclama transformador, pero que se aferra a proteger a quienes deberían dar explicaciones.