La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años y dueño del prestigioso Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado frente a su negocio ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Autoridades identificaron al estilista tras corroborar el lugar del crimen y que el hecho ocurrió justo afuera de la estética que él regentaba.

Testigos señalan que dos sujetos que circulaban en motocicleta esperaron a de la Mora salir del salón, uno se bajó del vehículo y le disparó directamente, para luego huir del lugar.

Quién era la víctima y su estilo de vida profesional

De la Mora, originario de Jalisco, era una figura visible en el mundo de la belleza y el estilo para celebridades: su salón era frecuentado por artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os.

En redes sociales mostraba su actividad diaria, su trabajo en ambas sucursales (CDMX y Jalisco) y los procesos estéticos que realizaba para figuras públicas. Apenas unas horas antes del asesinato, publicó historias mostrando parte de su rutina y su salón con mensajes como “Hoy será un día muy pesado”.

Su prestigio creció por sus servicios exclusivos, precios elevados y clientela influyente.

Implicaciones, sospechas y líneas de investigación abiertas

La alcaldía de Miguel Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) descartaron la hipótesis de un atraco: insistieron que se trató de un ataque directo.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) investiga en conjunto con la SSC. Se revisan las grabaciones de videovigilancia en la zona, los casquillos hallados y posibles móviles del crimen aún no esclarecidos.

Circulan ya especulaciones en redes: algunos vinculan al estilista con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José “El Azul” Esparragoza Moreno, lo que ha alimentado teorías sobre si existía algún entorno peligroso alrededor de su figura pública. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por ninguna autoridad.