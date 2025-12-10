La narrativa alrededor del Premio Nobel de la Paz se transformó por completo tras revelarse que María Corina Machado, líder opositora venezolana, habría salido clandestinamente de su país este martes con apoyo directo de Estados Unidos. La información, difundida por funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, confirma que la persecución del régimen de Nicolás Maduro era tan severa que la única vía para abandonar Venezuela fue una operación encubierta.

Según estas fuentes, Machado abordó un barco en la costa occidental venezolana rumbo a Curazao, una isla caribeña cercana y punto estratégico de salida cuando el régimen intenta impedir vuelos o controlar fronteras terrestres. Su traslado ocurrió apenas un día antes de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, por lo que no logró llegar a tiempo para recibir personalmente el galardón. La estatuilla fue entregada a su hija, Ana Corina Sosa Machado, en un momento que conmovió a la audiencia y simbolizó la lucha de toda una nación oprimida.

Durante horas, la incertidumbre sobre el paradero de Machado escaló a niveles internacionales. Su ausencia en la conferencia previa al Nobel había despertado alarma global y alimentado temores sobre su seguridad. Sin embargo, este miércoles, horas antes de la ceremonia, la propia opositora envió un mensaje al Instituto Nobel asegurando que lograría llegar a Oslo a lo largo del día, lo que disipó las versiones más graves y ofreció un respiro luego de un clima de tensión.

La fuga de una mujer vigilada por un régimen

La operación clandestina revela el grado de riesgo que enfrentaba Machado dentro de Venezuela. Durante meses, la líder opositora ha vivido bajo vigilancia, con órdenes de captura y hostigamiento permanente por parte del aparato de inteligencia chavista. Salir por mar, custodiada por aliados extranjeros, confirma que una salida convencional habría resultado imposible o peligrosa.

Su fuga también representa una derrota moral para el régimen de Maduro. A pesar de sus intentos de aislarla, inhabilitarla y perseguirla, Machado no solo logró salir del país, sino que se mantiene como una figura global respaldada por gobiernos democráticos y ahora reconocida como símbolo de resistencia pacífica con un Nobel de la Paz.

Las implicaciones políticas

Este episodio marca un punto de quiebre. La persecución de Machado deja de ser un asunto interno venezolano y se convierte en un acto documentado que motivó la intervención logística de Estados Unidos para proteger a una figura política perseguida.

Además, su ausencia en la ceremonia del Nobel subraya la gravedad de la situación en Venezuela. Que una ganadora del galardón más importante del mundo tenga que escapar por mar, de noche, custodiada y clandestinamente, revela hasta qué punto el régimen ha convertido la actividad política en un riesgo de vida.

La imagen de su hija recibiendo la medalla en Oslo confirma que la lucha por la democracia venezolana trasciende personas, gobiernos y fronteras.

María Corina Machado se convirtió en símbolo no solo por lo que ha dicho, sino por lo que ha sido obligada a vivir: persecución, resistencia, clandestinidad y ahora una fuga digna de un país donde el poder intenta silenciar cualquier voz que represente libertad.