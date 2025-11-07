A menos de dos meses de cerrar el año, el sistema de salud mexicano enfrenta uno de los episodios más alarmantes de los últimos años: el propio IMSS Bienestar reconoció que miles de medicamentos fueron olvidados en bodegas hasta caducar, sin que llegaran a los hospitales ni a los pacientes que los necesitaban.

El hecho revela no solo una falla operativa monumental, sino también la herencia crítica que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de salud pública. Mientras se presumía un sistema “universal y gratuito”, la realidad muestra una cadena de negligencia, desabasto y descontrol que costó vidas y recursos millonarios.

El reconocimiento del error llega tras múltiples denuncias de personal médico y pacientes que desde hace meses reportan recetas sin surtir, tratamientos interrumpidos y hospitales sin insumos básicos. En contraste con los discursos oficiales, los datos confirman que el IMSS Bienestar no logró consolidar la red de distribución ni la cadena de frío necesarias para garantizar la entrega de medicamentos.

El desabasto no es nuevo. Desde 2018 se desmantelaron los mecanismos de compra consolidada y se centralizó la adquisición en Hacienda, con resultados catastróficos. Entre retrasos, corrupción y mala planeación, millones de piezas se quedaron almacenadas hasta su caducidad, mientras miles de pacientes oncológicos, diabéticos e hipertensos quedaron sin tratamiento.

Lo que hoy se exhibe no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de años de improvisación, propaganda y falta de rendición de cuentas. El sistema que prometía bienestar terminó reproduciendo abandono.

El reconocimiento del IMSS Bienestar confirma que la llamada “Cuarta Transformación” heredó no un sistema de salud fortalecido, sino un campo devastado por la ineficiencia y el descuido institucional.

Cada medicamento caducado representa una oportunidad perdida, una vida que no se salvó y un símbolo del fracaso de un modelo que privilegió el discurso sobre la gestión.