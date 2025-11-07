En un paso firme hacia la construcción de comunidades más seguras y equitativas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y la Secretaría de las Mujeres firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la prevención, detección y atención integral de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado.

El acuerdo, encabezado por Martha Herrera, titular de Igualdad e Inclusión, y Graciela Buchanan, Secretaria de las Mujeres, tiene como objetivo consolidar los esfuerzos institucionales que promueven la igualdad, la inclusión y el acceso a una vida libre de violencia, principios esenciales para el desarrollo pleno de las personas.

“La igualdad, la protección y la justicia social se hacen vivas en cada espacio donde las mujeres pueden sentirse seguras, acompañadas y escuchadas”, afirmó Martha Herrera durante la ceremonia realizada en el Centro Comunitario Topo Chico, donde se congregaron más de 300 personas.

Con este convenio, ambas dependencias trabajarán en equipos interinstitucionales para intercambiar información técnica y jurídica, coordinar acciones de comunicación y crear estrategias conjuntas que permitan detectar y atender la violencia de género desde sus raíces.

Los centros comunitarios de Nuevo León se consolidarán como espacios de confianza y transformación social, donde además de recibir atención psicológica, jurídica y emocional, las mujeres podrán acceder a programas de capacitación en tecnología, robótica e inteligencia artificial, impulsando su autonomía y su integración económica.

“Aquí sembramos semillas de libertad, autonomía y oportunidades para todas las generaciones. Porque cada curso y cada programa representan una puerta abierta hacia una vida sin violencia”, destacó Herrera.

La violencia contra las mujeres y niñas continúa siendo uno de los principales desafíos de la agenda pública. Sin embargo, con políticas como esta, Nuevo León reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género, consolidando un modelo de colaboración que puede inspirar a otras entidades del país.

Durante el evento, se llevaron a cabo talleres de psicología infantil, autocuidado y reflexión colectiva, además de actividades bajo los programas Entre Mujeres y Edad de Oro, que promueven la salud emocional y el bienestar integral de las participantes.

El convenio representa una alianza estratégica para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente aquellos enfocados en la igualdad de género, la reducción de desigualdades y la paz social.