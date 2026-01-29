Un hombre fue arrestado en Nueva York después de intentar liberar al acusado de asesinato Luigi Mangione de un centro de detención federal haciéndose pasar por agente del FBI, informaron autoridades estadounidenses.

Mark Anderson, de 36 años, llegó el miércoles por la tarde al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde Mangione está recluido mientras espera juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Anderson aseguró a los guardias que tenía una orden judicial firmada por un juez para liberar al preso, pero no pudo presentar credenciales oficiales de ninguna agencia federal.

Al pedirle pruebas de su identidad como agente, Anderson solo mostró una licencia de conducir de Minnesota y afirmó que llevaba armas. Tras su detención y revisión de sus pertenencias, los agentes solo encontraron un tenedor para barbacoa y una cuchilla circular similar a un cortador de pizza en su mochila.

¿Qué dijo Anderson y cómo se frustró el intento?

Según la denuncia penal, Anderson afirmó ser un agente federal y dijo portar la orden judicial para liberar a Luigi Mangione, pero no pudo demostrarlo. Ante la falta de credenciales, lanzó numerosos documentos a los oficiales y dijo tener armas, aunque no se encontraron armas de fuego reales.

Al revisar su mochila, los guardias encontraron solo utensilios de cocina que Anderson había descrito vagamente como armas, lo que llevó a su arresto inmediato bajo cargos de suplantación de identidad de un agente federal.

No está claro si Anderson tenía algún vínculo directo con Mangione o si actuó por cuenta propia, aunque las motivaciones siguen bajo investigación.

🚨BREAKING: A Minnesota man armed with pizzeria tools has been accused of trying to spring Luigi Mangione from a federal jail while impersonating an FBI agent, via @MParonich pic.twitter.com/9YvXPkEF2i — Michael Ruiz (@mikerreports) January 29, 2026

¿Quién es Luigi Mangione y por qué está detenido?

Luigi Mangione, de 27 años, fue arrestado en diciembre de 2024 acusado de asesinar en Manhattan a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos.

Thompson fue abatido a tiros mientras caminaba por una calle de Manhattan; Mangione fue detenido pocos días después en Pensilvania tras una llamada de una trabajadora que lo reconoció.

Mangione se ha declarado no culpable de los cargos tanto a nivel federal como estatal y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, enfrentando procesos legales que podrían llevar a una pena grave dependiendo de cómo avance su juicio