La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual describió como “productiva y cordial”, en el marco de la relación bilateral entre ambos países.

La mandataria subrayó que la conversación se dio en un tono de respeto y diálogo, y dejó claro que el contacto directo entre jefes de Estado forma parte de una comunicación institucional que sigue abierta.

La confirmación se dio en la conferencia matutina

Fue en la mañanera donde Sheinbaum habló públicamente de la llamada, al ser cuestionada sobre el estado de la relación con el gobierno estadounidense. Ahí, la presidenta destacó que el intercambio con Trump se realizó sin tensiones y con disposición a mantener comunicación directa.

Sin entrar en detalles específicos sobre los temas abordados, Sheinbaum enfatizó que este tipo de conversaciones buscan mantener estabilidad y entendimiento entre ambos gobiernos.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Coordinación más allá de una llamada

Durante la misma conferencia, la presidenta reiteró que, más allá del contacto personal entre mandatarios, los equipos de México y Estados Unidos continúan trabajando de manera conjunta en los asuntos que forman parte de la agenda bilateral.

Explicó que la relación entre ambos países se sostiene en el trabajo permanente de las dependencias correspondientes y no únicamente en una conversación telefónica.

Un mensaje de continuidad diplomática

El mensaje de Sheinbaum apunta a mostrar que la relación con Estados Unidos se mantiene en cauces institucionales, con comunicación directa y coordinación constante, en un contexto internacional marcado por cambios políticos y tensiones globales.

La presidenta insistió en que su gobierno seguirá privilegiando el diálogo, el respeto mutuo y la defensa de los intereses de México dentro de la relación bilateral.

Trump también confirmó la llamada y habló de futuras reuniones

El propio presidente estadounidense confirmó la conversación y adelantó que el diálogo continuará. En un mensaje público señaló:

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum, de México. Volveremos a hablar pronto y, finalmente, estaremos organizando reuniones en nuestros respectivos países.”