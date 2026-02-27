El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la evacuación de personal no esencial y familiares de su embajada en Israel ante el aumento de riesgos de seguridad y el agravamiento de la violencia en la región.

La medida aplica para la misión diplomática en Tel Aviv, Jerusalén y zonas cercanas a las fronteras con Líbano, Siria y Gaza, donde existen restricciones especiales por la inestabilidad regional. Funcionarios estadounidenses tienen prohibido acercarse a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria, y a menos de 11.3 kilómetros de Gaza sin autorización expresa. Solo se permiten rutas específicas para cruzar Cisjordania y los traslados a ciudades como Jericó y Belén deben realizarse únicamente durante el día.

El anuncio ocurre en un contexto de cierres prolongados de pasos fronterizos clave. El cruce de Erez permanece cerrado desde octubre de 2023, mientras que el paso de Rafah hacia Egipto fue clausurado en mayo de 2024 y reabierto posteriormente con restricciones. Además, las autoridades advierten sobre la presencia de grupos armados y el riesgo de artefactos sin detonar en zonas rurales cercanas a las fronteras.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



Estados Unidos reiteró que en Gaza no puede ofrecer servicios consulares rutinarios ni de emergencia y advirtió que la situación de seguridad en Israel, Cisjordania y Gaza puede deteriorarse de manera imprevista, incluyendo posibles ataques terroristas y cierres de aeropuertos o rutas comerciales.

El Departamento de Estado recomendó evitar viajes a Gaza y reconsiderar traslados a Israel y Cisjordania. También instó a ciudadanos estadounidenses a contar con seguro médico con cobertura de evacuación, mantenerse informados en tiempo real y preparar planes alternativos ante posibles bloqueos o confinamientos.