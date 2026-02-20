La cantante colombiana Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del cierre de su gira en el país. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo del público mexicano y aseguró que se trata de un gesto para retribuir el cariño recibido.

“Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado”, expresó la artista, quien se refirió a sus seguidores como “México de mi vida”.

Fecha y horario del concierto

El concierto gratuito se llevará a cabo el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la capital.

🚨🚨🚨 Shakira acaba de anunciar que dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX el 1 de marzo a las 20:00 horas. pic.twitter.com/PBVYBCkjfJ — Fernanda Familiar (@qtf) February 20, 2026

“Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México”, anunció Shakira en su mensaje.

El evento será de acceso libre, aunque se prevé una alta asistencia, ya que el Zócalo es uno de los recintos más emblemáticos y concurridos del país.

Transmisión en vivo

Para quienes no puedan acudir de manera presencial, la cantante informó que parte del espectáculo será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales.

Shakira se mantiene como una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección internacional. Entre los temas más recientes que han marcado su etapa actual destacan “Te Felicito”, “TQG” y “Sessions Vol. 53”.

El concierto en el Zócalo marcará uno de los eventos masivos más importantes de su gira en México.