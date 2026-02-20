Eric Dane, actor conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció a los 53 años luego de enfrentar esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable. El intérprete había revelado su diagnóstico en abril de 2025 y, aunque inicialmente pidió privacidad, posteriormente compartió detalles sobre el avance del padecimiento que deterioró visiblemente su salud durante los últimos meses.

A menos de 24 horas de su muerte, Netflix publicó la que fue su última entrevista, grabada como parte de la serie documental Famous Last Words, presentada por Brad Falchuk. Aunque la plataforma no precisó la fecha de grabación, el estado físico del actor evidenciaba que se encontraba en una fase avanzada de la enfermedad. En la parte final del episodio, el conductor lo dejó solo en una habitación para que grabara un mensaje que sería difundido después de su fallecimiento.

Un mensaje para sus hijas

Sus últimas palabras públicas estuvieron dirigidas a sus hijas, Billie Beatrice Dane, nacida en marzo de 2010, y Georgia Geraldine Dane, nacida en diciembre de 2011, fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Grayheart. Con voz entrecortada, recordó momentos familiares en la playa en Malibú, Santa Mónica, Hawái y México, describiéndolos como el paraíso.

“Billie y Georgia. Lo intenté, tropecé a veces, pero lo intenté. En general, nos divertimos muchísimo, ¿no? Recuerdo todas las veces que pasamos en la playa, ustedes dos, yo y mamá… Ahora las veo jugando en el océano durante horas. Esos días, literalmente, fueron el paraíso”, expresó.

Cuatro consejos de vida

En la conversación, el actor compartió cuatro enseñanzas que aseguró haber aprendido tras el diagnóstico de ELA. La primera fue vivir en el presente, al señalar que el pasado contiene arrepentimientos y el futuro es incierto, por lo que el presente es lo único que realmente se posee y debe atesorarse.

El segundo consejo fue enamorarse de algo, encontrar una pasión que motive a levantarse cada mañana y perseguir un propósito propio. También pidió elegir con cuidado a las amistades, rodearse de personas que acompañen en los momentos difíciles y permitir que esa red cercana forme parte de la vida cotidiana.

Finalmente, habló de resiliencia. “Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, peleen, nunca se den por vencidas, luchen hasta su último aliento”, dijo, alentando a sus hijas a enfrentar cualquier adversidad con honestidad, integridad y gracia, incluso cuando parezca insuperable.

“La ELA está consumiendo mi cuerpo”

En uno de los momentos más íntimos de la entrevista, Eric Dane reconoció que la ELA estaba consumiendo lentamente su cuerpo, pero afirmó que nunca podría arrebatarle su espíritu. Con lágrimas en los ojos, cerró el mensaje con una despedida directa y definitiva:

“Billie y Georgia, son mi corazón, son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.