El actor Mauricio Ochmann enfrenta una denuncia en Morelos por presunto despojo, daños y amenazas en agravio de una mujer adulta mayor identificada como Ingrid Margarita, quien asegura haber quedado sin acceso a su vivienda en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán. Según la denuncia difundida en medios, el conflicto se originó por modificaciones en un muro perimetral y por la colocación de un acceso exclusivo en un terreno contiguo.

De acuerdo con la información difundida ayer, la denunciante sostuvo que el actor habría llegado acompañado de escoltas armados y que, a partir de esas intervenciones, se bloqueó el acceso a su propiedad. El expediente citado en la cobertura señala que el caso quedó asentado en la carpeta SC02/665/2025 y que el inmueble se ubica en una zona de alta plusvalía de Tepoztlán.

La denuncia también sostiene que el punto central del conflicto es una servidumbre de paso común, es decir, el derecho de tránsito por un área compartida para poder entrar y salir del domicilio. La afectada, además, fue presentada como paciente oncológica y, según los reportes, recibió medidas de protección por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos para garantizar su seguridad y el acceso a su vivienda.

El actor #MauricioOchmann podría estar involucrado en un problema legal luego de que se diera a conocer que existe una denuncia en su contra en #Morelos. #NoticiasImagen #LoDijoZea @FranciscoZea @MARLENE_STAHL por @ImagenTVMex pic.twitter.com/aXImnJnYg0 — imagenzea (@imagenZea) March 18, 2026

Mauricio Ochmann niega violencia y rechaza los señalamientos

Hoy, Ochmann respondió públicamente al caso. En un comunicado, reconoció de forma indirecta que existe un proceso legal, pero rechazó las acusaciones de violencia y negó haber usado fuerza pública o privada en Morelos. “Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, señaló.

En ese mismo posicionamiento, el actor añadió: “Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”. También acusó que la contraparte intenta manipular información para obtener ventaja dentro de un proceso penal que sigue abierto.

Horas antes de ese comunicado, Ochmann publicó en Instagram una frase que fue interpretada por usuarios como una respuesta indirecta a la denuncia: “Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro”. Aunque no mencionó expresamente el caso, la publicación apareció poco después de que la acusación se hiciera pública.