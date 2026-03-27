Noche tranquila en Santo Domingo de los Tsáchilas. Un cliente sentado, relajado, revisando su celular en un restaurante. Todo normal… hasta que la puerta se abre y entra un hombre con casco puesto y arma en mano. El ambiente cambia en un segundo. Silencio, tensión… y ese momento incómodo donde todos saben lo que viene.

Pero esta vez, no fue así.

En cuestión de segundos, el cliente reacciona. Se levanta, encara al ladrón y se lanza sin pensarlo dos veces. Lo que sigue es puro caos: forcejeo, empujones, golpes. En medio del jaloneo logra desarmarlo, le arranca el casco y toma el control de la situación como si hubiera entrenado para eso toda su vida.

La pelea no se queda dentro. Se mueve hacia afuera del local, junto a un auto estacionado, donde el enfrentamiento continúa con la misma intensidad. El ladrón intenta resistir… pero ya va perdiendo desde hace rato. El cliente lo domina completamente hasta dejarlo fuera de combate.

Mientras tanto, varias personas del lugar y vecinos reaccionan y se acercan para apoyar. El escenario cambia por completo: el que llegó a imponer miedo ahora está en el suelo, rodeado, sin salida.

Todo quedó grabado en video. Apenas 47 segundos que hoy están circulando por todos lados, mostrando un caso real de autodefensa en medio de la ola de inseguridad que golpea a Ecuador.

Un cliente que usaba su teléfono tranquilamente en un restaurante en Ecuador es abordado repentinamente por un hombre armado con casco que intenta robarle. En segundos, se defiende, desarma al atacante y lo reduce con repetidos golpes. ¡Un acto de valentía ejemplar! 😱 pic.twitter.com/ctxvN9Xdtu — Errores gramaticales (@ErrorGramatica) March 26, 2026

No hay nombres confirmados, no hay versión oficial completa todavía… pero las imágenes hablan solas.