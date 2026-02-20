Primero personas que se identifican como animales… y ahora gente que pasea perros que no existen.

Sí. Invisibles, sin croquetas. Sin veterinario. Sin ladridos. Pero con correa y actitud.

La nueva tendencia se llama Hobby Dogging y básicamente consiste en salir a la calle a pasear un perro imaginario. Así como lo lees. Personas adultas caminando por el parque, sosteniendo una correa que simula la tensión de una mascota que solo vive en su mente.

Y no, no es sketch de comedia.

La moda está inspirada en el Hobby Horsing, esa disciplina nacida en el norte de Europa donde participantes compiten simulando carreras ecuestres con caballos de juguete. Lo que empezó como juego infantil terminó con torneos formales, competencias y toda una comunidad detrás.

Ahora la evolución urbana es esta: una correa modificada con estructura rígida en forma de U invertida que parece estar siendo jalada por un perro. El resto lo pone la actuación. Se detienen. Le hablan. Incluso hacen pausas para que el “lomito” haga sus necesidades.

Surrealista es poco.

La tendencia explotó en TikTok e Instagram cuando comenzaron a viralizarse videos de adultos interactuando con estos perros invisibles en plena vía pública. En cuestión de horas, el término Hobby Dogging ya estaba en búsquedas globales y el debate se encendió.

Porque claro, internet no perdona.

Hay quienes lo ven como performance, libertad creativa o nueva cultura urbana. Otros cuestionan temas de salud mental. Y luego están los que simplemente no pueden procesar que alguien recoja con bolsita… algo que no existe.

Pero aquí viene la parte interesante.

Quienes lo practican aseguran que les ayuda con la ansiedad y la soledad. Dicen que fingir la rutina de pasear un perro les da una razón para salir de casa, socializar y hacer ejercicio sin el gasto ni la responsabilidad que implica tener una mascota real.

O sea, cardio emocional sin veterinario.

Al final, más allá de lo extraño que pueda parecer, el Hobby Dogging abre otra conversación: hasta dónde llega la imaginación cuando se mezcla con redes sociales y necesidad de pertenecer.

Porque en esta era digital ya no basta con tener perro… ahora también puedes tener uno que solo tú ves.

Y la pregunta es inevitable:

¿es creatividad sin límites… o ya estamos cruzando otra frontera rara del internet?