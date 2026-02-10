Bad Bunny no solo prendió el escenario del Super Bowl LX… también prendió las ganas de aprender español en medio planeta.

Duolingo reportó un aumento del 35 por ciento en nuevos usuarios que comenzaron a estudiar español justo después del show de medio tiempo del Conejo Malo. El pico se dio prácticamente al terminar su presentación, como si medio mundo hubiera dicho: “Ok, ya estuvo, es hora de hablar español”.

La propia plataforma compartió en X un gráfico donde se ve clarito el fenómeno: antes del partido todo normal, durante el arranque incluso hubo una ligera baja… pero en cuanto Bad Bunny tomó el escenario, el interés por el español se fue para arriba como cohete.

Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.



Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

El llamado “efecto Bad Bunny” no fue casualidad. Durante su show, el artista cantó completamente en español y llenó el espectáculo de referencias visuales y musicales a la cultura puertorriqueña y latinoamericana, algo que muchos celebraron como un momento histórico de representación.

Pero como siempre, no faltó la polémica. Donald Trump calificó la presentación como una de las peores en la historia del evento, criticando el idioma, las letras y hasta el baile, asegurando que era inapropiado para niños.

Mientras unos se quejaban, Duolingo se subió al tren del momento con humor. Su cuenta de español lanzó mensajes como: “Ahora que todos quieren ser latinos, recuerden que yo enseño español, pa”, y otro más que decía: “Ni idea del marcador, pero hoy ganamos los americanos”.

Ahora que todos quieren ser latinos remember que yo enseño español, pa — Duolingo Español (@duolingoespanol) February 9, 2026

Moraleja: Bad Bunny perdió o ganó en el escenario, pero en Duolingo metió golazo. Si así sigue la cosa, pronto el medio tiempo del Super Bowl va a ser clase oficial de español.