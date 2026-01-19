Lo que empezó como un simple mensaje en redes terminó sacudiendo a toda la comunidad gamer. La historia de Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, se volvió viral luego de pedir ayuda para contactar a alguien de Rockstar Games con un objetivo tan simple como devastador: cumplir el último deseo de un familiar con cáncer terminal… jugar GTA 6 antes de morir.

Anthony contó que a su familiar le dieron entre 6 y 12 meses de vida, tras años de lucha contra la enfermedad. Sin grandes expectativas, lanzó el mensaje en LinkedIn esperando que, con suerte, alguien lo leyera. Y vaya que lo leyeron: el post explotó y llegó a miles —sí, miles— de personas en cuestión de horas.

Lo inesperado vino después. Según una actualización que el propio Anthony compartió (y que luego fue eliminada), Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive —empresa matriz de Rockstar— se puso en contacto con él personalmente para ver si había alguna forma de ayudar.

Días más tarde llegó una segunda actualización. Anthony confirmó que ya habían hablado y que había buenas noticias, aunque no podía revelar detalles. ¿La razón? Privacidad… y obviamente, el hermetismo legendario de Rockstar cuando se trata de GTA 6.

Y aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que esta historia podría tener un final similar a uno que ya vivimos. En 2018, Rockstar permitió que un fan con enfermedad terminal probara una demo privada de Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento. El joven, originario de Países Bajos, no alcanzaría la fecha oficial de estreno, pero pudo jugarlo antes de partir.

Por eso, aunque quizá este fan no tenga acceso a la versión final de GTA 6, la posibilidad de una demo privada no suena descabellada. Dentro de una historia marcada por la tristeza, asoma un pequeño rayo de luz.

Porque a veces, los videojuegos también pueden ser humanidad pura.