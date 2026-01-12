Mattel anunció el lanzamiento de su primera Barbie Autista, una muñeca que se suma a la línea Barbie Fashionistas, enfocada en ampliar la representación dentro del mundo del juguete. El proyecto fue desarrollado en colaboración directa con organizaciones de la comunidad autista y especialistas en neurodivergencia.

El lanzamiento marca un nuevo paso dentro de la estrategia de inclusión de la empresa, que en años recientes ha incorporado muñecas que representan distintas condiciones y realidades, como síndrome de Down, ceguera, vitíligo y diabetes tipo 1.

Cómo fue diseñada la Barbie Autista

El desarrollo de esta muñeca tomó más de 18 meses y se realizó junto con la Red de Autogestión de Autistas, con el objetivo de evitar estereotipos y reflejar experiencias reales de personas dentro del espectro autista.

Cada detalle fue diseñado con asesoría directa de la comunidad, tanto en los rasgos físicos como en los accesorios incluidos. La muñeca presenta:

– Mirada lateral, en referencia a que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo.

– Articulaciones móviles en codos y muñecas, que permiten movimientos repetitivos asociados al stimming, una forma de autorregulación sensorial.

– Ropa pensada para la sensibilidad sensorial, con vestido de tela fluida y zapatos planos que priorizan la comodidad.

– Accesorios funcionales, como un fidget spinner, audífonos con cancelación de ruido y una tableta con aplicaciones de comunicación aumentativa.

De acuerdo con ejecutivos de Mattel, la intención es que más niñas y niños puedan verse reflejados en los juguetes, y que otros aprendan desde temprana edad a convivir con realidades distintas.

Por qué este lanzamiento es relevante

El proyecto también busca visibilizar la subrepresentación de niñas y mujeres autistas, quienes históricamente enfrentan mayores dificultades para recibir diagnósticos oportunos. Para Mattel, esta Barbie no solo representa inclusión, sino una forma de normalizar la neurodivergencia desde la infancia.

La respuesta en redes sociales y dentro de la comunidad ha sido mayormente positiva. Escritores, activistas y creadores de contenido autistas han señalado que la muñeca ayuda a abrir conversaciones necesarias sobre empatía, diversidad y representación.

¿Cuándo llega la Barbie Autista a México?

Actualmente, la Barbie Autista ya está disponible en Estados Unidos a través de la tienda en línea de Mattel y en tiendas Target, con un precio aproximado de 11.87 dólares. También se prevé su llegada a Walmart como parte de la expansión comercial.

En México, la empresa aún no ha confirmado una fecha oficial de venta en tiendas físicas. Sin embargo, se espera que forme parte de la distribución global de Barbie Fashionistas. Con base en el precio en Estados Unidos, su costo estimado rondaría los 200 a 220 pesos mexicanos, sujeto a impuestos y tipo de cambio.

Con este lanzamiento, Mattel continúa ampliando la conversación sobre inclusión dentro de una de las líneas de juguetes más influyentes del mundo, apostando por una representación más cercana a la realidad de millones de niñas y niños.