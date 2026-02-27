Esta historia es tan increíble como cierta, y sucedió en un crematorio en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Resulta que mientras se realizaba una cremación, el horno terminó provocando un incendio dentro de las instalaciones.

Sí, el lugar diseñado para el fuego… terminó incendiándose.

¿La presunta causa?

Según el testimonio de un empleado, el exceso de grasa corporal del occiso habría generado una combustión mucho más intensa de 10 habitual. La temperatura se salió de control, las llamas rebasaron el sistema interno del equipo y el horno terminó con daños severos en su estructura metálica.

Es decir, el incendio fuepor cremar a una persona con sobre peso ¡así como lo lees!

Las imágenes que circularon en las redes de C4 muestran un boquete irregular en la parte frontal superior del horno, acero deformado, bordes carbonizados… señales claras de calor extremo.

En una de las fotos aparece un

elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos inspeccionando con linterna el interior de la cámara de

combustión.

A un costado, el panel de control con advertencia de «Alto Voltaje» que, aunque no colapsó,

estuvo expuesto a temperaturas altísimas.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el siniestro ocurrió dentro de la

funeraria y obligó a la intervención tanto de bomberos como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Un incendio donde el fuego ya era parte del proceso… pero no de esa manera.

La pregunta es inevitable, ¿están realmente preparados estos equipos para cualquier

condición física… o este incidente destapa una falla que nadie quería voltear a ver?