El monito Punch, que se volvió viral tras darse a conocer su historia en el Zoológico de Ishikawa, ya tiene su propio corrido en México. La canción resume su historia: fue abandonado por su madre al nacer, se aferró a un peluche como apoyo emocional y, tras varios días difíciles, logró integrarse a una manada de primates.

La agrupación EZ Band es la responsable del tema. A través de redes sociales, explicaron que se inspiraron en la historia de Punch y en el mensaje que dejó entre millones de personas: resistencia, adaptación y la posibilidad de encontrar un lugar incluso después del rechazo.

En su mensaje promocional, la banda señaló: “Punch el mono que conquistó el Internet ahora tiene su propio corrido. Nos inspiramos en esa historia que tocó el corazón de millones. ‘El corrido del Mono Punch’ por EZ Band, disponible en plataformas de streaming esta semana”.

La historia de Punch generó reacciones en todo el mundo luego de que se difundieran imágenes donde el pequeño primate sufría agresiones de ejemplares adultos durante su proceso de adaptación. En ese periodo, el mono se refugiaba en un peluche que los cuidadores le proporcionaron, el cual terminó convirtiéndose en símbolo de su historia.

Con el tiempo, el grupo de primates lo aceptó y Punch logró integrarse a la manada. El peluche, que para muchos representó su “madre adoptiva”, se volvió parte central del relato que ahora incluso llegó al género regional mexicano.

El lanzamiento del corrido ha provocado nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios celebran que la historia del pequeño primate haya trascendido fronteras culturales.