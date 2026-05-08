¿Por qué está tan caro el jitomate? Te explicamos qué está pasando

El precio del jitomate sigue alto en mercados, centrales de abasto y supermercados del país, y la explicación está en una combinación de factores que han reducido la oferta y presionado el costo para los consumidores.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abordó el tema durante su conferencia matutina del jueves 7 de mayo, donde explicó que el alza está relacionada con una menor producción tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo con la mandataria, en Estados Unidos hubo una afectación agrícola por una helada en Florida, lo que redujo el volumen esperado de jitomate.

Ante esa menor producción, México aumentó sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, lo que también influyó en la disponibilidad del producto dentro del país.

En el caso mexicano, Sheinbaum señaló que la producción también se vio afectada por un problema de plaga, lo que provocó menos jitomate disponible y contribuyó al aumento de precios.

Cuánto cuesta el jitomate actualmente

Aunque el precio sigue alto, Sheinbaum aseguró que ha comenzado a bajar poco a poco en comparación con semanas anteriores.

La presidenta también se refirió al más reciente reporte de inflación, en el que abril cerró en 4.45 por ciento, por debajo del mes anterior, aunque el jitomate continúa como uno de los productos más caros de la canasta básica.

De acuerdo con el monitoreo presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor el 4 de mayo de 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que el kilo de jitomate saladet registró un precio mínimo de 15 pesos y un máximo de 55 pesos en centrales de abasto.

Sin embargo, en algunos supermercados de la Ciudad de México, el kilo de jitomate alcanza precios cercanos a los 100 pesos.

En la Central de Abasto de la capital, el jitomate se ofrece en un rango de 23 a 55 pesos por kilo.

Para revisar el comportamiento de precios y evitar especulación, la Secretaría de Agricultura mantiene mesas de trabajo con centrales de abasto, mercados, comercializadoras y tiendas de autoservicio.

Cuándo podría bajar el precio del jitomate

El precio del jitomate podría comenzar a disminuir en los próximos meses con la entrada de nuevas cosechas durante la temporada de verano.

Para ese periodo se espera el ingreso al mercado de producción proveniente del Bajío, Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.

Con una mayor oferta disponible, los precios tendrían que estabilizarse y comenzar a bajar gradualmente en centrales de abasto, mercados y supermercados.

Por ahora, el costo sigue condicionado por la menor producción, el aumento de exportaciones a Estados Unidos, las afectaciones por plaga en México y la helada registrada en Florida.

La expectativa del Gobierno federal es que la presión sobre el precio se reduzca conforme avance la entrada de nuevas cosechas y se normalice el abasto.