Senado oculta gastos de viajes por primera vez en 12 años; acusan falta de transparencia

Por primera vez desde 2014, el Senado de la República dejó de publicar los reportes sobre gastos y destinos de los viajes nacionales e internacionales realizados por legisladores federales.

La omisión abarca los últimos nueve meses: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, además de enero, febrero y marzo de 2026.

Estos informes formaban parte de los mecanismos que el propio Senado había establecido para transparentar el uso de los recursos públicos que recibe del erario federal.

Sin embargo, ya pasaron nueve meses desde el cierre del segundo trimestre de 2025 y los reportes no han sido difundidos conforme a los tiempos que la institución había seguido durante más de una década.

El último registro público disponible corresponde al segundo trimestre de 2025, por lo que solo se conocen los viajes realizados entre enero y junio de ese año.

Reportes de viajes dejaron de publicarse

Desde septiembre de 2024, Gerardo Fragozo Díaz es contralor interno del Senado y responsable de revisar las finanzas de la Cámara alta.

En 2025, tras la desaparición del INAI y los cambios legales en materia de transparencia, el Senado decidió que Fragozo también quedara como responsable de cumplir con las obligaciones de transparencia de la institución.

Fragozo Díaz es cercano a figuras políticas de Tabasco. Fue secretario técnico de Carlos Merino cuando éste fue senador suplente de Adán Augusto López Hernández, y después trabajó con Rosalinda López Hernández en la Auditoría Fiscal Federal.

Desde que asumió también la responsabilidad de transparencia, información que antes podía consultarse en la página web del Senado dejó de publicarse. En la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos disponibles son limitados.

La falta de reportes impide conocer con detalle qué viajes realizaron los senadores, a qué destinos fueron, cuánto costaron y con qué recursos se financiaron.

Viajes de Noroña a Europa, entre los últimos registros públicos

El último reporte disponible incluye los viajes realizados entre enero y junio de 2025. En ese periodo aparecen los traslados internacionales de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, a Estrasburgo, Francia, y Roma, Italia.

El viaje generó polémica porque Noroña viajó en clase premier y fue acompañado por su hijo, Emiliano González, quien después fue señalado en redes sociales tras intentar defender al senador durante el altercado que protagonizó con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

Tras esos viajes, el Senado dejó de publicar los reportes correspondientes a los siguientes trimestres, por lo que ya no es posible dar seguimiento completo al gasto legislativo en traslados nacionales e internacionales.

La Ley General y la Ley Federal de Transparencia obligan al Senado a publicar en su página web la información sobre el uso de recursos públicos en formatos accesibles y con actualización constante.

Sin embargo, desde 2020 el Senado ya había suspendido la publicación de su nómina en la página web. Desde septiembre de 2024, además, se ha reducido de forma gradual la información pública sobre el gasto de la Cámara alta.

El reporte trimestral de viajes era uno de los pocos documentos que todavía permitía revisar de forma directa una parte del gasto legislativo. Ahora, esos datos tampoco están disponibles en el sitio oficial.

En la Plataforma Nacional de Transparencia existen algunos reportes rezagados, pero el sistema presenta fallas frecuentes, suspensiones por mantenimiento y datos incompletos, lo que limita la revisión ciudadana sobre los recursos utilizados por los senadores.