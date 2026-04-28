martes, abril 28, 2026
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Coliseo GNP Seguros: conoce el nuevo gigante de conciertos que abrirá en Guadalajara

Dinero
Redacción
Author: Redacción
1 min.read
Coliseo GNP Seguros: el nuevo gigante de conciertos que abrirá en Guadalajara

Guadalajara se prepara para una nueva etapa en el entretenimiento en vivo. El antiguo Estadio 3 de Marzo será reabierto como Coliseo GNP Seguros en agosto de 2026, tras una renovación impulsada por OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El recinto, con más de 55 años de historia, ha sido sede de eventos deportivos y conciertos de gran escala. En esta nueva etapa, mantendrá su uso deportivo, pero integrará una oferta de espectáculos nacionales e internacionales con una infraestructura completamente modernizada.

La transformación incluye una capacidad de hasta 30 mil asistentes, dependiendo del tipo de evento, y un rediseño enfocado en mejorar la experiencia del público desde el acceso hasta la permanencia dentro del recinto.

Renovación enfocada en comodidad y servicios

El nuevo Coliseo GNP Seguros contará con accesos rediseñados, reorganización de estacionamientos y un lobby de ingreso que funcionará como punto de encuentro. En este espacio habrá zonas de alimentos, áreas comerciales, bares, merchandising y un beer garden.

En el interior, las gradas fueron renovadas para ofrecer mayor comodidad y mejor visibilidad. También se incorporaron zonas VIP, nuevos sanitarios y una distribución más eficiente de servicios para facilitar la movilidad y reducir tiempos de espera.

El recinto incluye rutas accesibles que permiten el desplazamiento de personas con movilidad reducida a lo largo de distintas zonas.

Tecnología, conciertos y derrama económica

El inmueble fue adaptado para cumplir con los estándares de producciones internacionales. Contará con nuevas áreas de backstage, camerinos, oficinas de producción y sistemas digitales, incluyendo pantallas LED.

La apertura estará acompañada por una cartelera inicial que incluye a Alejandro Sanz y Yuridia, además de un espectáculo conjunto de Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.

A lo largo de su historia, el recinto ha recibido a artistas como Luis Miguel, Shakira, Linkin Park, Lady Gaga, Roger Waters, The Killers, Justin Bieber, Daddy Yankee, Karol G, RBD, Black Eyed Peas, Jonas Brothers, Romeo Santos y Peso Pluma.

Además del impacto cultural, se prevé que el Coliseo GNP Seguros impulse la economía local mediante la generación de empleos y el movimiento en sectores como turismo, transporte, hospedaje y servicios.

Con esta renovación, Guadalajara busca fortalecer su posición dentro del circuito de entretenimiento en vivo en México.

Artículo anterior
!Aguas! «No todas las ‘lechitas’ son iguales», dice PROFECO
Redacción
Redacción

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.