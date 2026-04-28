Coliseo GNP Seguros: conoce el nuevo gigante de conciertos que abrirá en Guadalajara

Guadalajara se prepara para una nueva etapa en el entretenimiento en vivo. El antiguo Estadio 3 de Marzo será reabierto como Coliseo GNP Seguros en agosto de 2026, tras una renovación impulsada por OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El recinto, con más de 55 años de historia, ha sido sede de eventos deportivos y conciertos de gran escala. En esta nueva etapa, mantendrá su uso deportivo, pero integrará una oferta de espectáculos nacionales e internacionales con una infraestructura completamente modernizada.

La transformación incluye una capacidad de hasta 30 mil asistentes, dependiendo del tipo de evento, y un rediseño enfocado en mejorar la experiencia del público desde el acceso hasta la permanencia dentro del recinto.

Renovación enfocada en comodidad y servicios

El nuevo Coliseo GNP Seguros contará con accesos rediseñados, reorganización de estacionamientos y un lobby de ingreso que funcionará como punto de encuentro. En este espacio habrá zonas de alimentos, áreas comerciales, bares, merchandising y un beer garden.

En el interior, las gradas fueron renovadas para ofrecer mayor comodidad y mejor visibilidad. También se incorporaron zonas VIP, nuevos sanitarios y una distribución más eficiente de servicios para facilitar la movilidad y reducir tiempos de espera.

El recinto incluye rutas accesibles que permiten el desplazamiento de personas con movilidad reducida a lo largo de distintas zonas.

Tecnología, conciertos y derrama económica

El inmueble fue adaptado para cumplir con los estándares de producciones internacionales. Contará con nuevas áreas de backstage, camerinos, oficinas de producción y sistemas digitales, incluyendo pantallas LED.

La apertura estará acompañada por una cartelera inicial que incluye a Alejandro Sanz y Yuridia, además de un espectáculo conjunto de Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.

A lo largo de su historia, el recinto ha recibido a artistas como Luis Miguel, Shakira, Linkin Park, Lady Gaga, Roger Waters, The Killers, Justin Bieber, Daddy Yankee, Karol G, RBD, Black Eyed Peas, Jonas Brothers, Romeo Santos y Peso Pluma.

Además del impacto cultural, se prevé que el Coliseo GNP Seguros impulse la economía local mediante la generación de empleos y el movimiento en sectores como turismo, transporte, hospedaje y servicios.

Con esta renovación, Guadalajara busca fortalecer su posición dentro del circuito de entretenimiento en vivo en México.