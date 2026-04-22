Edgardo del Rincón es nombrado nuevo director general de Banamex

Banamex ya tiene nuevo rostro para la siguiente etapa de su reorganización. Los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México anunciaron el nombramiento de Edgardo del Rincón como nuevo director general de la institución, en sustitución de Manuel Romo, quien dejará el cargo el 1 de junio de 2026 para enfocarse en proyectos personales vinculados al desarrollo social.

El relevo ocurre en un momento decisivo para el banco. La institución busca consolidar su nueva etapa tras la separación de Citi y avanzar en el proceso que la encamina hacia una eventual oferta pública inicial. En ese contexto, la llegada de Edgardo del Rincón, banquero con una larga historia dentro de la propia casa, fue presentada como una apuesta por la experiencia, la continuidad estratégica y la recuperación de terreno en el sistema financiero mexicano.

Quién es Edgardo del Rincón

Edgardo del Rincón asumirá la Dirección General de Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México a partir del 1 de junio de 2026. Es licenciado en Economía por el Tec de Monterrey y acumula más de cuatro décadas de trayectoria en el sector bancario, con un perfil ligado al crecimiento comercial, la eficiencia operativa y la transformación digital de los servicios financieros.

Su historia profesional está estrechamente conectada con Banamex. Inició su carrera en la institución en 1985 y ocupó posiciones clave como director de Tarjetas de Crédito, director corporativo de Crédito al Consumo y director general de Banca de Consumo. Más adelante también participó en procesos regionales vinculados a Citigroup en Centroamérica. Desde 2019 se desempeñó como director general de BanBajío, etapa en la que fortaleció su perfil como ejecutivo con capacidad de ejecución, disciplina financiera y visión de largo plazo.

A la par de su carrera directiva, también ha ocupado cargos de alta relevancia en el sector, entre ellos consejero de VISA para Latinoamérica, presidente de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México y presidente del Consejo del Buró Nacional de Crédito. Banamex lo presenta ahora como un referente en innovación bancaria y modernización del sistema financiero.

El mensaje detrás del relevo en Banamex

Más allá del nombramiento, el cambio de mando también busca enviar una señal al mercado. Manuel Romo deja una institución que registró crecimiento de doble dígito en todas sus líneas de negocio durante 2025, con una base de más de 20 millones de clientes y con una operación que superó tanto su plan comercial como su plan financiero.

Con ese punto de partida, Edgardo del Rincón asumirá una etapa enfocada en dar continuidad al plan estratégico del banco. Entre sus prioridades están impulsar la digitalización, fortalecer la experiencia del cliente, recuperar negocios clave tras la separación de Citi y consolidar la relación con inversionistas rumbo a la siguiente fase corporativa de Banamex.

El relevo también refleja el respaldo del Consejo de Administración a una conducción basada en experiencia, conocimiento del negocio y visión de largo plazo. Con el apoyo de Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo y accionista de referencia, Banamex apuesta por una transición ordenada que mantenga el impulso de transformación y crecimiento de la institución.